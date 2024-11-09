50 Yıl Önce İşlenen Cinayet Çözüldü: 84 Yaşındaki Katil Hakkında Karar

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki yetkililer, bu hafta 50 yıl önce işlenmiş bir cinayeti, genetik soy bilimini kullanarak aydınlattı. 25 yaşındaki Mary K. Schlais'in 1974'teki ölümüyle bağlantılı olarak 84 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. 'Cinayet' suçlaması yöneltilen Minnesotalı adam, cinayetin işlendiği Wisconsin'e gönderilecek.

CNN'in aktardığına göre, Dunn County Şerif Ofisi, kadının Winsconsin'in Spring Brook bölgesindeki bir kavşakta 15 Şubat 1974 tarihinde ölü bulunduğunu bildirdi. Schlais'in ölümünün 'cinayet' olarak kayıtlara geçtiği, yapılan ilk incelemenin, öldürüldüğünde Şikago'daki bir sanat şovuna gitmek için otostop yaptığını ortaya koyduğu bilgisi verildi.

MINNESOTA'DAN WISCONSIN'E SINIR DIŞI EDİLECEK

osyanın yeniden açılmasının ardından, Minnesota'nın Owatonna bölgesinde yaşayan Jon Miller, perşembe günü gözaltına alındı. Şüphelinin Schlais'in ölümüyle 'bağlantısını teyit ettikten' sonra gözaltına alındığı belirtildi. Halihazırda Steele County'de gözaltında olan şüpheli, buradan cinayetin işlendiği Wisconsin eyaletine sınır dışı edilecek.

Dunn County Şerifi Kevin Bygd, konuya ilişkin dün düzenlenen basın toplantısında bir açıklama yaparak, bunun kurumları için 'çok büyük bir zafer' olduğunu söyledi. Açıklamaya göre, bu, şerif ofisinin bir vakayı aydınlatmak için ilk defa genetik soy bilimini kullanması oldu. Şerif Ofisi, yıllar içinde farklı kolluk birimlerinin çeşitli ipuçlarının peşine düştüğünü ve görüşmeler yaptığını ancak hiçbir 'uygun' şüphelinin tespit edilemediğini belirtti. Buna göre, aynı kanıtlar yıllar içinde tekrar tekrar gözden geçirilse de son yıllarda kanıtları inceleyenlerin arasına New Jersey'deki Ramapo College'dan genetik soy bilimciler de katıldı. Yetkililer, genetik kanıtları da kullanarak Miller'ı şüpheli olarak tespit etti.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, adli genetik soy bilimi, geleneksel soy bilim araştırmalarının yanı sıra DNA'yı analiz ederek çözülmemiş vakalar için ipuçları ortaya çıkarabiliyor. Söz konusu yöntemi, adli genetik ya da DNA analizini geleneksel soy bilimi ya da kişinin aile tarihini insanların kimliğinin tespit edilebilmesi için bir araya getiriyor. Öte yandan, Şerif Ofisi, son vakada hangi DNA kanıtının cinayeti çözmek için kullanıldığı hakkında bilgi vermedi. Bu bilgilerin pazartesi günü yapılacak basın toplantısında paylaşılması bekleniyor.