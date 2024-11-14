İran'da Maden Ocağında Göçük, 1 Ölü 2 Yaralı
İran'da meydana gelen maden ocağındaki göçükte 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin
İran'da bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İran'ın Gülistan eyaletine bağlı Azadşehr ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Gülistan Kızılay Başkanı Kasım Garib Abadi, yaralıların durumunun iyi olduğunu ve göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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