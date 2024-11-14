Mahsa Amini İçin Ses Çıkarana Af Yok! İran’da 6 Kişiye Daha İdam Cezası

İki yıl önce İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından düzenlenen protestolara ilişkin yargılamalarda 6 kişi hakkında daha idam cezası verildi. Böylece protestolarla bağlantılı olarak idam cezası alan kişi sayısı 23 oldu.

Mahsa Amini İçin Ses Çıkarana Af Yok! İran’da 6 Kişiye Daha İdam Cezası

İran’da ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp 16 Eylül 2022'de polis nezaretinde hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından başlayan gösterilere binlerce kişi katılmıştı. Eylemlerle ilgili yargılamada son olarak 6 kişiye daha idam cezası verildi.

İran Devrim Muhafızları'nın sivil milis gücü Besic üyesi Arman Aliverdi’nin öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın sanık avukatlarından Babek Pakniya X sosyal medya platformunda konuya dair paylaşımda bulundu. Pakniya, Tahran Devrim Mahkemesi'nin oy çokluğuyla dava sanıklarından 6 kişiye idam cezası verdiğini, karara itiraz yolunun açık olduğunu belirtti.

Mahsa Amini İçin Ses Çıkarana Af Yok! İran’da 6 Kişiye Daha İdam Cezası - Resim : 1

Birgün'ün aktardığına göre; İran medyası, davada yargılaması devam eden iki sanık hakkında ise henüz bir karar verilmediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Amini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü. Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüz civarında emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

Mahsa Amini İçin Ses Çıkarana Af Yok! İran’da 6 Kişiye Daha İdam Cezası - Resim : 2

Tahran’ın Ekbatan semtinde çıkan olaylarda Besic üyesi Arman Aliverdi, göstericilerin darbetmesi sonucu ölmüştü. Olayın ardından 50’ye yakın kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14’ü hakkında dava açılmıştı. Protestolar sırasında binlerce kişi gözaltına alınmış, bazı göstericiler idamla yargılanmıştı. Daha önceki yargılamalarda en az 17 kişiye idam cezası verilmiş bunlardan 7'sinin cezası infaz edilmişti.

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Kaynak: Birgün

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