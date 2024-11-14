Mike Tyson Filistin Bayrağıyla Poz mu Verdi?

Tüm zamanların en başarılı ağır sıklet boksörü olarak kabul edilen Mike Tyson, yıllar sonra ringe çıkmaya hazırlanıyor. Youtuber Jake Paul ile ringe kozlarını paylaşacak olan ikiliye bu maç için 80 milyon dolar para ödülü dağıtılması bekleniyor.

Ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı ifade edilirken Ağustos ayında açıklama yapan Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

MİKE TYSON FİLİSTİN BAYRAĞI İLE POZ MU VERDİ?

İki isim 16 Kasım günü ringe çıkacakken bu müsabaka öncesi sosyal medyada Mike Tyson’un Filistin bayrağı ile boks ringinde poz verdiği bir fotoğraf dolaşıma sokuldu.

Ancak, dolaşıma sokulan fotoğrafın gerçek olmadığı ve yapay zeka ile düzenlendiği öğrenildi.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyon içerikli bilgi ve görselleri teyit eden malumatfuruş hesabı, dolaşıma sokulan görselin gerçek olmadığını açıkladı.

Mike Tyson'ın Filistin bayrağıyla ringde görüldüğü görsel orijinal değil, yapay zekâ uygulaması ile hazırlanmış.



Jake Paul ile boks maçı için yaptığı hazırlıklarda vücudunda görülen dövmeler bahsi geçen görselde yer almıyor. pic.twitter.com/1LJeBn199s — Malumatfuruş (@malumatfurusorg) November 14, 2024

Tyson’un 16 Kasım’da ringe çıkacağı hazırlıklar sırasından çekilen fotoğraflarda göğsündeki dövme dikkat çekerken, dolaşıma sokulan fotoğrafta bu dövmenin yer almadığı görülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem