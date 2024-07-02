Ünlü boksör Mike Tyson'dan A Milli Takım'a Avusturya maçı öncesi sürpriz hediye

ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi.

Avusturya karşılaşmasında ay-yıldızlı ekibi destekleyen Tyson'ın eldivenlerini, kendisiyle birlikte çeşitli projelerde çalışan iş adamı Vahap Oğuz Arslan, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi.

A MİLLİ TAKIM'DAN TEŞEKKÜR

Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Arda Güler, Kenan Yıldız ve Uğurcan Çakır da Tyson'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.

Kaptan Çalhanoğlu, Tyson’a gönderdiği videolu mesajda şunları söyledi:

"Merhaba Mike, Vahap videonu bize izletti; iftihar ettik. Bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı Vahap arkadaşımız aracılığıyla biz de sana gönderiyoruz. Yarınki maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi hem ülkemiz için, ayrıca da senin için kazanacağız."