Mourinho listeyi hazırladı: 6 futbolcunun biletini kesti
Yeni sezonda kadro yapılanmasına giden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, 6 yabancı futbolcu ile yollarını ayıracağı iddia edildi.
Süper Lig'de 2024-25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kadrodaki oyuncuların planlamasını yapıyor. Sarı-Lacivertliler yeni transferler gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimleri netleştirmeye başladı.
1 haftadır takımla çalışan Mourinho, hazırlık kampındaki gözlemlerini yönetimle paylaştı.
Sabah'ın haberine göre kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenrebahçe'de teknik direktör Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkardı.
Bu isimlere yurt dışı kampından sonra yeni isimlerin de eklenebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'den gideceği belirtilen 6 futbolcu şunlar:
Luan Peres
Miha Zajc
Miguel Crespo
Ryan Kent
Joao Pedro
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