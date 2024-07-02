Mourinho listeyi hazırladı: 6 futbolcunun biletini kesti

Yeni sezonda kadro yapılanmasına giden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, 6 yabancı futbolcu ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

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Mourinho listeyi hazırladı: 6 futbolcunun biletini kesti

Süper Lig'de 2024-25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kadrodaki oyuncuların planlamasını yapıyor. Sarı-Lacivertliler yeni transferler gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimleri netleştirmeye başladı.

Mourinho listeyi hazırladı: 6 futbolcunun biletini kesti - Resim : 1

1 haftadır takımla çalışan Mourinho, hazırlık kampındaki gözlemlerini yönetimle paylaştı.

Sabah'ın haberine göre kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenrebahçe'de teknik direktör Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkardı.

Bu isimlere yurt dışı kampından sonra yeni isimlerin de eklenebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den gideceği belirtilen 6 futbolcu şunlar:

Luan Peres

Rade Krunic

Miha Zajc

Miguel Crespo

Ryan Kent

Joao Pedro

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Fenerbahçe Jose Mourinho Rade Krunic
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