Tüm skorları bilmişti: İşte fenomen köpeğin Türkiye-Avusturya maçı tahmini

Şampiyonalar Ligi tahminleriyle çok konuşulan ve sosyal medyada viral olan küçük köpek bu kez de bu akşam saat 22.00'de oynanacak Türkiye-Avusturya maçının sonucunu tahmin etti.

Köpek, Türkiye'nin maçtan 2-1 galip ayrılacağı tahmininde bulundu. Köpek ayrıca Türkiye'nin 2-1'lik Avusturya galibiyetinin uzatmalar sonucu geleceğini de işaret etti.

HANGİ MAÇLARI BİLMİŞTİ?

Bu sezon şampiyonlar liginde sonuçlardan çok tüm sonuçları doğru tahmin eden köpek konuşulmuştu. Küçük köpek hangi takımın sepetine basket attıysa çeyrek final eşleşmesini o takım kazanmıştı.

Köpek 2024 Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan takımı da tahmin etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem