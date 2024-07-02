Tüm skorları bilmişti: İşte fenomen köpeğin Türkiye-Avusturya maçı tahmini

Maç tahminleri gündem olan fenomen köpek bu kez de Türkiye-Avusturya maçını tahmin etti. Türkiye'nin maçı uzatmalarda 2-1 kazanacağını işaret etti.

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Tüm skorları bilmişti: İşte fenomen köpeğin Türkiye-Avusturya maçı tahmini

Şampiyonalar Ligi tahminleriyle çok konuşulan ve sosyal medyada viral olan küçük köpek bu kez de bu akşam saat 22.00'de oynanacak Türkiye-Avusturya maçının sonucunu tahmin etti.

Köpek, Türkiye'nin maçtan 2-1 galip ayrılacağı tahmininde bulundu. Köpek ayrıca Türkiye'nin 2-1'lik Avusturya galibiyetinin uzatmalar sonucu geleceğini de işaret etti.

Tüm skorları bilmişti: İşte fenomen köpeğin Türkiye-Avusturya maçı tahmini - Resim : 1

HANGİ MAÇLARI BİLMİŞTİ?

Bu sezon şampiyonlar liginde sonuçlardan çok tüm sonuçları doğru tahmin eden köpek konuşulmuştu. Küçük köpek hangi takımın sepetine basket attıysa çeyrek final eşleşmesini o takım kazanmıştı.

Köpek 2024 Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan takımı da tahmin etmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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