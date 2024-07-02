Bathsuayi ve Ozan Tufan'dan sonra... Bir eski Fenerbahçeli daha ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe formasını geçmişte 2 sezon terleten Macar stoper Atilla Szalai'nin, Trabzonspor'a gelme ihtimali var. Bordo-mavililer oyuncu için teklif yaptı.

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Bathsuayi ve Ozan Tufan'dan sonra... Bir eski Fenerbahçeli daha ezeli rakibe gidiyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Atilla Szalai, Süper Lig’e dönebilir.

2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Szalai için Trabzonspor’un ilgisinin olduğu kaydedildi.

Yağız Sabuncuoğlu, Trabzonspor’un Hoffenheim forması giyen Attila Szalai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını aktardı.

Macar stoper Szalai, Fenerbahçe ile çıktığı 84 Süper Lig maçında 6 gol atıp 4 asist üretti.

Bathsuayi ve Ozan Tufan'dan sonra... Bir eski Fenerbahçeli daha ezeli rakibe gidiyor - Resim : 1

BATSHUAYI VE OZAN TUFAN’DAN SONRA…

Eski Fenerbahçeli Michy Bathsuayi, Sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray’a, Ozan Tufan ise Trabzonspor’a transfer olmuştu.

Fenerbahçeli taraftarlar, Szalai hakkında çıkan bilgiler sonrası “Sen de satma bizi” yorumunu yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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