Real Madrid Hırvat kısa forvetle 5 yıllık sözleşme imzaladı

İspanya ekiplerinden Real Madrid, Hırvat basketbolcu Mario Hezonja ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Real Madrid Hırvat kısa forvetle 5 yıllık sözleşme imzaladı

İspanya Basketbol Ligi takımlarından Real Madrid, Hırvat basketbolcu Mario Hezonja ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İspanya ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'nın da arasında yer aldığı birçok takımla anılan 29 yaşındaki kısa forvet, Real Madrid'de kalmayı tercih etti.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, Hezonja'nın sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Mario Hezonja, geçen sezon finalde Panathinaikos'a mağlup olarak ikincilikle yetindikleri THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 38 maçta 13,5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

2022'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat basketbolcu, eflatun-beyazlı formayla 1 THY Avrupa Ligi, 1 İspanya Ligi, 1 Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: AA

Etiketler
Real Madrid İspanya
Son Güncelleme:
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
Gözler Fenerbahçe'nin yıldızının üzerinde: Ferdi Kadıoğlu'nu bu akşam tam 9 takım izleyecek! Ferdi Kadıoğlu'nu bu akşam 9 takım izleyecek!
Michy Batshuayi Galatasaray'a transfer oldu, bir ilke imza attı! Galatasaray'a transfer oldu, bir ilke imza attı
Temmuz ayında budamanız gereken 5 bitki... Daha iyi büyümelerini sağlıyor Temmuz ayında budamanız gereken 5 bitki... Daha iyi büyümelerini sağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
Kabinedeki değişikliğin perde arkası: "İstifa" saati dikkat çekti Kabinedeki değişikliğin perde arkası
LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda... LPG'ye büyük zam geldi!