Gözler Fenerbahçe'nin yıldızının üzerinde: Ferdi Kadıoğlu'nu bu akşam tam 9 takım izleyecek!

Geçen sezon Süper Lig’de gösterdiği performansı, milli takımda da bir üst noktaya taşıyan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerinin hayallerini süslemeye devam ediyor.

Dünya devlerinin ilgisi çeken Ferdi Kadıoğlu’nu EURO 2024’ün son 16 turunda bu akşam oynanacak Türkiye-Avusturya karşılaşmasında tam 9 takımın scoutları izleyecek.

Alman devi Borussia Dortmund'un teklifte bulunduğu milli yıldızı İngiltere, Almanya ve İspanya yakından takip edecek.

İngiltere'den Arsenal, West Ham United, Fulham ve Wolverhampton; İspanya'dan Atletico Madrid ve Valencia; Almanya'dan ise Borussia Dortmund, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'in temsilcileri Ferdi’yi yakından izleyecek.

Fenerbahçe’nin kadroda tutmak istediği Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon Euro’nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı bildirildi.