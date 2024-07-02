Gözler Fenerbahçe'nin yıldızının üzerinde: Ferdi Kadıoğlu'nu bu akşam tam 9 takım izleyecek!

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansı milli takımda da sürdüren Ferdi Kadıoğlu'nu bu akşam oynanacak Avusturya-Türkiye maçında tam 9 takım izleyecek.

Son Güncelleme:
Gözler Fenerbahçe'nin yıldızının üzerinde: Ferdi Kadıoğlu'nu bu akşam tam 9 takım izleyecek!

Geçen sezon Süper Lig’de gösterdiği performansı, milli takımda da bir üst noktaya taşıyan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerinin hayallerini süslemeye devam ediyor.

Dünya devlerinin ilgisi çeken Ferdi Kadıoğlu’nu EURO 2024’ün son 16 turunda bu akşam oynanacak Türkiye-Avusturya karşılaşmasında tam 9 takımın scoutları izleyecek.

Alman devi Borussia Dortmund'un teklifte bulunduğu milli yıldızı İngiltere, Almanya ve İspanya yakından takip edecek.

İngiltere'den Arsenal, West Ham United, Fulham ve Wolverhampton; İspanya'dan Atletico Madrid ve Valencia; Almanya'dan ise Borussia Dortmund, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'in temsilcileri Ferdi’yi yakından izleyecek.

Fenerbahçe’nin kadroda tutmak istediği Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon Euro’nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı bildirildi.

Etiketler
Fenerbahçe A Milli Takım Türkiye Avusturya Euro 2024
Son Güncelleme:
Milli futbolcu Can Uzun Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun Eintracht Frankfurt'ta
Hakan yok, Samet yok... İşte Türkiye'nin Avusturya karşısındaki muhtemel 11'i Türkiye'nin Avusturya karşısındaki muhtemel 11'i
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
Kabinedeki değişikliğin perde arkası: "İstifa" saati dikkat çekti Kabinedeki değişikliğin perde arkası
LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda... LPG'ye büyük zam geldi!
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu