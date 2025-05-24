Online Alışverişte Yeni Dönem! 2026'da Yürürlüğe Girecekti Ama... Bakanlık Yeni Kararı Duyurdu

Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yaptığı son değişiklikleri sosyal medya hesabından duyurdu. Daha önce 2026’da yürürlüğe girmesi planlanan bazı düzenlemelerin, 4 Eylül 2024’te yapılan 28. Tüketici Konseyi’ndeki değerlendirmeler sonrasında revize edilmesine karar verildi. Yapılan değişikliklerle tüketici haklarının güçlendirilmesi ve e-ticarette daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlanması amaçlanıyor.

KARGO ÜCRETİ SATICIYA AİT

Yeni düzenlemeyle birlikte, mesafeli satış sözleşmelerinde tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda ürünün iadesine ilişkin kargo ücretinin tüketiciye yüklenemeyeceği kesinleşti. Bu ücret satıcı ya da sağlayıcı tarafından karşılanacak. Böylece tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.

ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI

Bir diğer önemli değişiklik ise elektronik ürünlerle ilgili. Daha önce istisna kapsamına alınması planlanan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünler için de tüketici cayma hakkını kullanabilecek. Bu sayede, tüketiciler özellikle pahalı elektronik ürünler için de internetten alışveriş yaparken daha güvende hissedecek.

Ayrıca, 2026 yılında yürürlüğe girecek başka bir düzenlemeyle, mesafeli sözleşmelerde tüketiciye ön bilgilendirme formu aracılığıyla dava açmadan önce arabulucuya başvurma şartı hakkında bilgi verilmesi zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını korumaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.