Abdullah Avcı Manchester City'nin Yolunu Tuttu

Trabzonspor’dan ayrılmasının ardından henüz hiçbir takımla anlaşmayan Abdullah Avcı’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tecrübeli hoca, Premier Lig devi Manchester City’i ziyaret etti.

Geçen Hafta İngiltere’de Premier Lig ve Championship’te 5 karşılaşmayı izleyen Avcı, bu kez Manchester City’nin yolunu tuttu.

Avcı ziyarete ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Manchester City ziyaretimizde bizleri çok güzel ağırlayan Manchester City Spor Koordinatörü Lee Twigg’e, City U17 Takımı Antrenörü Kolo Toure’ye ve alt yapı antrenörü Mustafa Alper Avcı’ya ilgileri için teşekkür ederim. Güzel bir fikir alışverişi oldu” dedi.