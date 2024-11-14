Galatasaray'da Yıldız İsim Ayrılmak İstiyor! Okan Buruk'la Görüştü

Süper Lig’de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray’da gündeme bir ayrılık iddiası bomba gibi düştü. Yıldız oyuncunun teknik direktör Okan Buruk ile konuşarak mutsuz olduğunu söylediği ve ayrılık talebini ilettiği belirtildi.

Galatasaray’da orta sahaya yapılan Gabriel Sara takviyesinin ardından pabucu dama atılan Kerem Demirbay, istediği süreleri bir türlü bulamadı. 31 yaşındaki yıldızın oynayamadığı için mutsuz olduğu kaydedildi.

OKAN BURUK’LA GÖRÜŞTÜ

Kerem Demirbay’ın daha fazla süre almak istediği için oynayabileceği bir takıma gitmek istediği bildirildi. Kerem Demirbay’ın devre arasında takımdan ayrılma talebini Okan Buruk’a da ilettiği öğrenildi.

Yıldız ismin önceliğinin Almanya olduğu belirtildi.