Kan Donduran Skandal! Ünlü Oyuncu 5 Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

İngiltere'de televizyon dizileriyle tanınan ünlü bir oyuncu, reşit olmayan beş erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan tutuklandı. Kefaletle serbest bırakıldığı için henüz adı açıklanmayan aktör hakkındaki suçlamalar 90'lı yıllara kadar uzanıyor.

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Kan Donduran Skandal! Ünlü Oyuncu 5 Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

Dünyada çocuğa yönelik şiddet ve istismara karşı protestolar büyürken, özellikle imtiyazlı şahısların güçlerini kullanarak çocukları sistematik istismara maruz bıraktığı pek çok olay yaşanıyor. Son olarak İngiltere'de bir televizyon dizisi yıldızı, beş erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

Polis, henüz ismini açıklamadığı aktörün evine baskın düzenleyerek tutukladı. Ünlü oyuncu iddiaları reddederek kefaletle serbest bırakıldı. İstismar suçlamalarıyla ilgili kanıt arayan polis, baskın sırasında oyuncunun bilgisayar ve belgelerine de el koydu.

Kan Donduran Skandal! Ünlü Oyuncu 5 Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı - Resim : 1

SUÇLAMALAR 90'LI YILLARA UZANIYOR

The Sun'ın haberine göre; çocuk istismarı suçlamalarının ardından polisin ilk kez bu ayın başlarında aktörün evine gittiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu hakkındaki iddiaların 1990'lı yıllara kadar uzandığı ortaya çıktı. Eşi de dahil olmak üzere tüm ailesi, aktörün tutuklanması karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.

Kan Donduran Skandal! Ünlü Oyuncu 5 Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Çocuk istismarı Cinsel istismar İngiltere
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