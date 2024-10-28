Kan Donduran Skandal! Ünlü Oyuncu 5 Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

Dünyada çocuğa yönelik şiddet ve istismara karşı protestolar büyürken, özellikle imtiyazlı şahısların güçlerini kullanarak çocukları sistematik istismara maruz bıraktığı pek çok olay yaşanıyor. Son olarak İngiltere'de bir televizyon dizisi yıldızı, beş erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

Polis, henüz ismini açıklamadığı aktörün evine baskın düzenleyerek tutukladı. Ünlü oyuncu iddiaları reddederek kefaletle serbest bırakıldı. İstismar suçlamalarıyla ilgili kanıt arayan polis, baskın sırasında oyuncunun bilgisayar ve belgelerine de el koydu.

SUÇLAMALAR 90'LI YILLARA UZANIYOR

The Sun'ın haberine göre; çocuk istismarı suçlamalarının ardından polisin ilk kez bu ayın başlarında aktörün evine gittiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu hakkındaki iddiaların 1990'lı yıllara kadar uzandığı ortaya çıktı. Eşi de dahil olmak üzere tüm ailesi, aktörün tutuklanması karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem