Türkücülüğü Bırakıp Köyünde Fabrika Kurmuştu! İşleri 10 Kat Büyüttü, Paraya Para Demiyor

Ünlü türkücü Berdan Mardini, 8 yıl önce köyünde açtığı ve 60 dönümlük arazi ile başladığı gül yağı ve gül suyu fabrikasında işleri büyüttü. Araziyi bu yıl 600 dönüme çıkaran Mardini, şimdilerde dünyanın dört bir yanına satış yapıyor.

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Türkücülüğü Bırakıp Köyünde Fabrika Kurmuştu! İşleri 10 Kat Büyüttü, Paraya Para Demiyor - Resim: 1

Türkiye'de çok sayıda şarkıcı ve oyuncu, kendi mesleklerinin yanı sıra birçok alanda farklı girişimleri ile gündem oluyor.

Bu isimler arasında yer alan türkücü Berdan Mardini, 2016 yılında memleketi Mardin'de kurmuş olduğu gül yağı ve gül suyu üreten fabrikasını 8 yılda tam 10 kat büyüttü.

DÜNYANIN HER YERİNE SATIŞ YAPIYOR

Dünyanın en pahalı hammaddelerini ürettiklerini belirten ünlü şarkıcı Almanya, Kazakistan ve Azerbaycan ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, gül yağının kilosunu geçtiğimiz yıl 14 bin eurodan sattıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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