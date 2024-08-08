Türkücülüğü Bırakıp Köyünde Fabrika Kurmuştu! İşleri 10 Kat Büyüttü, Paraya Para Demiyor

Türkiye'de çok sayıda şarkıcı ve oyuncu, kendi mesleklerinin yanı sıra birçok alanda farklı girişimleri ile gündem oluyor.

Bu isimler arasında yer alan türkücü Berdan Mardini, 2016 yılında memleketi Mardin'de kurmuş olduğu gül yağı ve gül suyu üreten fabrikasını 8 yılda tam 10 kat büyüttü.

DÜNYANIN HER YERİNE SATIŞ YAPIYOR



Dünyanın en pahalı hammaddelerini ürettiklerini belirten ünlü şarkıcı Almanya, Kazakistan ve Azerbaycan ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, gül yağının kilosunu geçtiğimiz yıl 14 bin eurodan sattıklarını ifade etti.

Kaynak: AA