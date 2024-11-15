MasterChef Türkiye'de 'Kör Tadım' Anları: Hangi Takım Kazandı, Eleme Adayı Kim Oldu?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan 'sakatatlar' konseptinde yemekler hazırlamalarını istedi. Gecenin menüsünde ise tuzlama çorbası, koç yumurtası, arpa şehriyeli oğlak başı, ciğer kavurma, kuzu yürek dolması vardı.

Bu turda şefler yeni kuralı açıkladı. Buna göre takımlardan birer yarışmacının kör tadım yaparak şeflerin yerine tabakları değerlendireceği söylendi. Mavi takımda kaptan Semih kendisini seçerken, Erim ise kırmızı takımdan Kaan'ı seçti. 1 saatlik süre sonunda yarışmacıların yaptığı değerlendirme sonucu MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

Bu turda şefler yarışmacılardan sıfır atık konseptinde yaratıcı yemekler hazırlamalarını istedi. Gecenin sonunda sıfır atık ile yaratıcı yemek etabında bireysel dokunulmazlığı Onur kazandı.

Gecenin sonunda ise eleme oylaması gerçekleşti. Mavi takımda yapılan oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı Eda oldu. Böylece MasterChef'te bu haftanın eleme adayları şu isimler oldu: Ezgi, Muratcan, Eda.