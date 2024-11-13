MasterChef'te Somer Şefin Kaşık Kaşık Yediği Havuç Helvası: 10 Dakikada Hazırlanıyor Yiyen Vazgeçemiyor
MasterChef Somer Şefin kaşık kaşık yediği hint mutfağından havuç helvası tarifi belli oldu. Hem damaklara hitap ediyor hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Türkiye'nin etkisiyle yeniden keşfedilen Kuzey Hindistan'ın kış lezzeti havuç helvası, hem damaklara hitap ediyor hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Bol miktarda A vitamini deposu olan havuç, süt ve şekerle bir araya gelerek hem lezzetli hem de besleyici bir tatlı ortaya çıkarıyor. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz havuç helvası tarifiyle siz de bu eşsiz lezzete ulaşabilirsiniz.
HAVUÇ HELVASI MALZEMELERİ
1 kg havuç
1 litre süt
1 su bardağı şeker
3 yemek kaşığı tereyağı
3-4 adet kakule
1/3 su bardağı kaju
1/3 su bardağı kuru üzüm
1/3 su bardağı antep fıstığı
HAVUÇ HELVASI TARİFİ
Havuçları iyice yıkayıp kabuklarını soyun ve rendeleyin.
Derin tabanlı ağır bir tavada tereyağını eritin. Rendelenmiş havuçları ekleyip kısık ateşte, yumuşayana ve pişene kadar sık sık karıştırarak yaklaşık 10-15 dakika soteleyin. Tüm nem buharlaşana kadar sotelemeye devam edin.
Orta-yüksek ateşte sütü sık sık karıştırarak kaynatın. Süt kaynamaya başlayınca ateşi kısık seviyeye alıp sütün yaklaşık yarısına inmesini bekleyin.
Kaynamış süte havuçları ekleyip karıştırın. Orta ateşte sık sık karıştırarak, süt helva tarafından emilene kadar pişirin.
Şekeri ekleyip sürekli karıştırarak şeker eriyene ve helva kıvamını alana kadar pişirmeye devam edin (yaklaşık 10 dakika).
Kakule tozunu ve kalan tereyağını ekleyip 3-4 dakika daha kavurun. Son olarak kavurduğunuz kaju, kuru üzüm ve antep fıstığını ekleyip karıştırın.
Ocaktan alıp sıcak veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz.