Umut Akyürek'in Kızı Hastaneye Yatırıldı! 'Tehdit Ediliyoruz'

Umut Akyürek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından video yayınlayarak, kızı Melek Bal'ı öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söylemişti.

"Çok kontrolsüzce rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda, korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor.

"Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden olaylar var madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde bu illet var."

'KIZIMIZI KURTARACAĞIZ'

Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un madde bağımlısı ve psikolojik sorunlar yaşadığı kızları Melek Bal, hastaneye yatırıldı. Kızları için geçtiğimiz gün yardım isteyen Ertuğrul, "Hastanede ama şu an çözüm değil. Rehabilite merkezine ihtiyacı var, onu araştırıyoruz. 1-2 yerle iletişime geçtik. Psikiyatri hastalarıyla yatıyor şu an. Devlet hastanesinde şu an rehabilitasyon merkezi yok maalesef..." dedi.

Kızının tedavi görmek istediğini belirten Ertuğrul, "Tabii ki istiyor. Kimyasal madde etkisi vücutta, sıkıntılı durum. Alkol, sigara ve internet bağımlılığı gibi... Kızımızı Allah'ın izniyle kurtaracağız" diye konuştu.

SANAT CAMİASINA TEPKİ

Sanat camiasından çok destek göremediklerini söyleyen Ertuğrul, "Çok arayan olmadı. Sibel Can ve Demet Akalın iyi dileklerini iletti. Çok fazla bir ses yok açıkçası sanat camiasından..." şeklinde konuştu.

Tehdit edildiklerini söyleyen Ertuğrul, "Sosyal medyada bot hesaplarından tehdit ediliyoruz. Bu işin ticareti yapan insanlar yapıyor. Her türlü sıkıntıyı yaşıyoruz ama biz mücadeleyi devam edeceğiz."

"Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden olaylar var madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde bu illet var."

NE OLMUŞTU?

Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı. Sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıklamıştı.

Sosyal medyadan video paylaşan Akyürek, bu sefer de kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söylemişti. Akyürek paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok kontrolsüzce rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda, korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor. Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden olaylar var madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde bu illet var."