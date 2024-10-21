Çorak Arazilerden Bereket Fışkırdı: Tonlarca Ürün Hasat Edildi

Uzun yıllar memleketinden uzakta yaşayan Peker, 2011 yılında ilçeye bağlı 1398 rakımlı Özdamar köyüne dönerek çocukluk hayali olan ceviz bahçesini kurmak için kolları sıvadı. Köydeki verimsiz arazilerin bir kısmını satın alarak, bir kısmını da kiralayarak toplam 1400 dekar alana 35 binin üzerinde ceviz fidanı dikti.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Modern sulama sistemleri ve gübreleme teknikleri kullanarak ceviz ağaçlarını büyüten Peker, bu yıl 30-35 ton civarında ceviz üretimi beklediğini belirtti. Aynı zamanda arazide kurduğu tesiste cevizlerin işlenmesi ve paketlenmesi işlemlerini de yapan Peker, Erzincan ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Ayrıca, arazisinde arıcılık faaliyetlerine de başlayan Peker, ürettiği balı da tüketicilere sunarak bölge ekonomisine farklı alanlarda katma değer katıyor.

İSTANBUL'DAKİ İŞLERİNİ ÇOCUKLARINA DEVRETTİ

Yavuz Peker, İstanbul'daki yoğun iş temposunun ardından işlerini çocuklarına devrederek köyüne döndüğünü ve burada büyük bir emekle kurduğu ceviz bahçesinin örnek bir proje olduğunu vurguladı. Peker, "İstanbul'da kurduğum işi çocuklarım büyüdüğü için onlara bıraktım. 2011'de köyüme dönüp biraz nefes almak istedim. Burada bir ceviz bahçesi kurmayı hayal ettim. 1400 dönüm araziye 35 bin ceviz diktim ve çok güzel bir sonuç aldık. Bu ceviz ağaçlarını, ülkemizdeki insanlara örnek olması ve katma değer sağlaması amacıyla büyük bir özenle diktim. İnşallah bundan sonra buna benzer birçok bahçe kurulur" dedi.

ERZİNCAN'DA 187 BİN CEVİZ AĞACI VAR

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Serkan Kütük, son yıllarda kentte meyvecilik alanında büyük bir gelişme yaşandığını belirtti. Özellikle ceviz üretiminin bölgede giderek arttığını ifade eden Kütük, il genelinde 6 bin 700 dekar alanda toplam 187 bin ceviz ağacından üretim yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA