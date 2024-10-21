Kırmızı Bültenle Aranan Organ Kaçakçısı Türkiye'den Çıktı: Şirket Kurdu, Beş Yıldızlı Otellerde Tatil Yapıyor

İnterpol kırmızı bülteni ile 'organ ticareti ve kasti insan ölümüne sebebiyet vermek' suçlamalarından aranan İsrail vatandaşı Boris Wolfman 2017 yılından bu yana Türkiye‘de yaşadığı ortaya çıktı.

Türkiye’de yaşamakla sınırlı kalmayan Wolfman’ın 5 yıldızlı otellerde tatil yaptığı ve Türkiye’de başka bir şahıs üzerinden şirket kurarak ticaret yaptığı da öğrenildi.

Artık Gerçek’ten Hale Gönültaş’ın özel haberine göre, Wolfman, 9 Kasım 2018 tarihinde Özkan Çelik isimli kişi üzerine, aralarında sağlık turizminin de bulunduğu, yaş ve kuru meyve alım satımından, demir ve çelik ihracatına kadar pek çok pek çok faaliyet alanı bulunan Royal İnnovasyon adında bir şirket kurdu. Boris Wolfman ulusal ve uluslararası basınına verdiği demeçlerde Türkiye tarımının önde gelen isimlerinden biri olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Türkiyeli yatırımcıların Afrika’da toprak kiralama ve işletme faaliyetlerinde danışmanlık yaptığını söylüyor.

2015 YILINDA ORGAN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI

Tarihler 4 Aralık 2015‘i gösterdiğinde Tayland’ın başkenti Bankong’tan İstanbul Havalimanı’na inen uçakta 'uluslararası organ kaçakçılığı ve bilinçli ölüme sebebiyet vermek' suçlamalarından İnterpol kırmızı bülten kaydı ile aranan Boris Wolfman bulunuyordu. Wolfman, apronda güvenlik güçleri tarafından göz altına alındı.

“YOKSULLARIN BÖBREKLERİNİ SATIN ALMAK ÜZERE TÜRKİYE’YE GELDİ”

Wolfman 4 Aralık 2015 günü göz altına alındıktan sonda İstanbul’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İsrail Adalet Bakanlığı Türkiye’den Boris Wolfman’ın iadesini istedi. Fakat yetkili mahkeme Wolfman’ın iadesi için 30 gün ek süre talep etti.

Boris Wolfman’ın faaliyetlerini Sri Lanka ve Türkiye'ye genişletmeden önce Kosova ve Azerbaycan'da böbrek satmayı kabul eden yoksulların bulunmasından sorumlu olduğu ifade edildi. Ayrıca nakillerin yapıldığı Kosova'da doktor Yusuf Ercin Sönmez’in de diğer çete üyeleri ile hareket ettiği belirtildi. Organ kaçakçılığının İsrail merkezli Rabin Medical isimli hastane üzerinden yapıldığı ifade edildi.

İSRAİL’E İADE EDİLMEDİ

Artı Gerçek’in yargı makamlarından edindiği bilgiye göre Boris Wolfman, mahkeme İstanbul’da tutuklu bulunduğu sırada ek tutukluluk süresinin bitmesine yakın, organ ticareti suçunun Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç olduğu gerekçesiyle ‘takdir yetkisini’ kullanarak Türkiye‘de yargılanmasına hükmetti. Bu hüküm gereği de Wolfman İsrail’e iade edilmedi. Tutuklu olarak Türkiye’de yargılandı. Boris Wolfman’ın yargılanma sürecinde hazırlanan savcılık iddianamesinde Boris Volfman’ın Suriyeli mültecilerin organlarını satmaya ikna etmek için Bangkok'tan İstanbul'a geldiği, organ kaçakçılığı yapan firari Yusuf Erçin Sönmez ile birlikte çalıştığı ifade edildi.

Türkiye’de Suriyeli mültecilerin böbreklerinin alınması için küçük hastanelerde temas kurduğu belirtildi. İddianamede Wolfman ve ile birlikte Türkiyeli doktor Yusuf Erçin‘in de aralarında bulunduğu beş kişinin daha Kosova, İsrail, Rusya, Ukrayna, Avusturya ve Azerbaycan’da organ ticareti ve yasadışı nakilleri organize etmekle suçlandığı ifade edildi. Yargı makamlarından edinilen bilgiye göre 6 Aralık 2015 günü tutuklanan İsrailli organ kaçakçısı 12 Temmuz 2016 tarihinde 'yeterli delile ulaşılamadığı gerekçesiyle' serbest bırakıldı.

TEKRAR TÜRKİYE’YE GELDİ

Boris Wolfman, 2017 yılı Kasım ayında Türkiye’ye geldi. 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren 12 gün boyunca Marmaris’te beş yıldızlı bir otelde partneri ve iki çocuğuyla tatil yaptı. 29 Temmuz‘da da Bodrum’da ünlülerin oteli olarak bilinen bir işletmede ailesi ile tatilini sürdürdü.

İSRAİL’E DEMİR ÇELİK İHRAÇ EDİYOR

Söyleşilerinde özellikle kurduğu Royal İnnovative şirketinin İsrail’e demir çelik ihracatında ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Halen de şirketin internet sitesinde İsrail’e demir ve çelik ihracatının sürdüğü bilgisi yer alıyor.

2019’A ULUDAĞ’DA BEŞ YILDIZLI OTELDE AİLESİYLE GİRDİ

Boris Wolfman’ın Türkiye’deki yaşantısını kronolojik olarak aktarmayı sürdürelim. Wolfman ve ailesi 31 Aralık 2018 günü Uludağ’da beş yıldızlı bir otele yerleşti. Yaz tatilleri gibi kayak tatilini de yeni yıla giriş anlarını yine sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı. Boris Wolfman sosyal medya hesabından yine şirketinin genel merkezinin bulunduğu Zorlu Center’daki ofisinden fotoğraflar paylaşırken hafta sonları da yine ailesiyle Kars Sarıkamış ve Kapadokya gibi tatil bölgelerinden ailesi birlikte videolar paylaşmayı sürdürdü.

INTERPOL'ÜN KIRMIZI BÜLTENİNDE

İsrail vatandaşı Boris Wolfman hakkında uluslararası organ ticareti ve kasten ölüme sebebiyet vermek suçlamalarından halen araması bulunuyor. Keza Boris Wolfman’ın organ ticaretinde ortağı olarak ulusal ve uluslararası kayıtlarda geçen Doktor Yusuf Erçin Sönmez de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 186 ülkenin talebi ile İnterpol kırmızı bülten araması bulunuyor.

Kaynak: Artı Gerçek