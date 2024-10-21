Kalp Krizi Teşhisinde Çığır Açan Gelişme: Dakikalar İçinde Tespit Mümkün

Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda, kalp krizinin erken teşhis edilmesinin zorluğuna dikkat çekildi. Araştırma ekibinden Peng Zheng, "Kalp krizinin hızlı teşhisi hayati önem taşıyor ancak klinik ortamın dışında bu teşhisi yapmak oldukça güç. Geliştirdiğimiz teknoloji, kalp krizini hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilmemizi sağlıyor" dedi.

ÖZEL BİR ÇİP SAYESİNDEN ÖNCEDEN BİLİNİYOR

ABD'de her yıl 800 binin üzerinde kişinin kalp krizi geçirdiği biliniyor. Kalp krizinin tanısının zor olması, belirtilerin çeşitliliği ve erken aşamalarda biyolojik sinyallerin gözden kaçabilecek kadar ince olmasıyla ilişkilendiriliyor.

Yeni testin merkezinde, kan örneğiyle çalışan ve nano yapısal bir yüzeye sahip olan özel bir çip bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden araştırmacı Ishan Barman, bu teknolojiyi, "Çipin 'metasurface' özelliği sayesinde, Raman spektroskopisi kullanılarak elektriksel ve manyetik sinyaller artırılıyor. Bu sayede kalp krizi biyomarkerleri saniyeler içinde tespit edilebiliyor. Bu yöntem, mevcut testlere göre hem daha hızlı hem de daha hassas" şeklinde açıklıyor.

HIZLI TEŞHİS VE GENİŞ UYGULAMA ALANI

Yeni teknoloji, klinik ortamlarda hızlı teşhis sağlamak amacıyla geliştirilmiş olsa da, bilim insanları bu testin taşınabilir bir cihaza dönüştürülmesi ve geniş kullanım alanlarına sahip olmasını planlıyor. Barman, "Gelecekte, bu teknolojiyi elde taşınabilir bir cihaz haline getirmeyi hedefliyoruz. Bir damla kan ile, birkaç saniye içinde teşhis yapabileceğiz" diyor.

Bu cihazın, sahada çalışan acil müdahale ekipleri ve evde bireysel kullanım için büyük bir avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. Ayrıca, bu teknolojinin yalnızca kalp krizi teşhisinde değil, kanser ve enfeksiyöz hastalıkların tespitinde de kullanılabileceği ifade ediliyor.

Araştırma ekibi, yeni kan testinin daha geniş klinik denemelerle doğrulanmasını ve geliştirilmesini planlıyor. Testin hız, doğruluk ve klinik dışı ortamlarda kullanılabilirliği, kardiyovasküler bakım alanında önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Barman, "Bu platform teknolojisinin ticari potansiyeli büyük ve kısıtlaması yok" şeklinde konuşuyor.

Geliştirilen bu yenilikçi kan testi, kalp krizi teşhis ve tedavi yöntemlerinde devrim yaratabilir, özellikle kritik anlarda hızlı müdahale olanağı sağlayarak hayat kurtarabilir.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Kalp krizinin en yaygın belirtileri şunlardır:

Göğüste ağrı, baskı ve sıkışma hissi

Nefes darlığı

Çene, sırt, boyun ve mideye yayılan ağrı

Sol kolda ağrı ve uyuşma

Midede yanma, hazımsızlık, bulantı ve baş dönmesi

Soğuk terleme

Aşırı yorgunluk

Bu belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden acil tıbbi yardım alması hayati önem taşımaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi