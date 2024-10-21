Skandallar Bitmek Bilmiyor: Bebekleri Öldüren Hastaneye 'Bebek Dostu' Unvanı Verilmiş

‘Yenidoğan Katliamı’ skandalına ilişkin her geçen dakika yeni bir bilgi ortaya çıkarken, gazeteci Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında, adı skandallarla anılan Reyap Hastanesi’ne ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanı verildiğini yazdı.

Terkoğlu, yazısında, soruşturma kapsamında hastanesi kapatılan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu işaret ettiği yazısında, "Müezzinoğlu’nun sağlık bakanı olmasıyla özel hastanelerin yenidoğan bakım yatağı sayısı adeta patlama yaptı. 2012’de neredeyse devlet ile özel eşitken, Müezzinoğlu döneminde özel, devletin iki katına çıktı. Hastanesi kapatılan Müezzinoğlu, adeta yenidoğan hizmetini tamamen özelleştirdi. Fahrettin Koca da sistemi devam ettirdi" diye yazdı.

'DENETLEYİP UYARANLAR 'SUS' DENİLDİ'

Terkoğlu, "Özel hastane sahibi sağlık bakanı yapıldı. O da, özel hastanelere 'ne kadar yoğun bakım bebeği o kadar rant' düzeni kurdu. Denetleyip uyaranlara 'sus' denildi. Yataklar dolsun diye yenidoğan bölümlerinin taşeronlaşmasına göz yumuldu. Bebekler para için hasta sayıldı" dediği yazısında, Reyap Hastanesi’ne verilen ‘Bebek Dostu Unvanı’ verilmesi hakkında ise şunları söyledi:

“Bebek ölümlerinden sorumlu olduğu için bugün kapatılan Reyap Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından “Bebek Dostu Hastane” unvanı verilmiş."

Kaynak: Cumhuriyet