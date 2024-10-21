Bebek Katliamında Hastanesinin Adı Geçen Eski Bakan Müezzinoğlu Konuştu! 'Bizi Kimse Uyarmadı, Zaten Etik Davranmışız'

'Yenidoğan Çetesi'nin kullandığı hastanelerden Avcılar Hastanesi’nin sahibi eski Sağlık ve Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Daha önce bu konuda "içinin rahat olduğunu" söyleyerek tepki çeken eski bakan, şimdi de kendi hastanesinde "etik hareket edildiğini" iddia etti.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, "Olaydan Perşembe akşamı (17 Ekim 2024) haberim oldu. İki gündür fotoğrafı görmeye çalışıyoruz. Taleplerimiz soruşturmanın gizliliği nedeniyle karşılanmadı" dedi.

'HASTANEMİZ ETİK HAREKET ETMİŞ'

Müezzinoğlu, "Sizin hastanenizdeki durum nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Şu ana kadar incelenen dosyalara bakılırsa bizim hastanemizde dikkatli olmuşlar. Etik kurallara uymuşlar. Bizim buradaki dosyalarda yanlış görünmüyor. Belki de bizim hastanemizi diğer hastanelerle sözleşme imzalayabilmek için bir “güven unsuru” olarak kullanmışlar. Bizimle iş birliğini kullanarak diğer hastanelerin güvenini kazanmaya çalışmış olabilirler. Bizim en büyük hatamız bunlarla sözleşme imzalamak. Keşke yapmasaydık. 17 aylık bir sözleşme imzaladık."

'USULSÜZLÜKLERİ HİÇ FARK ETMEDİK'

Eski bakan, yoğun bakım ünitesini sadece kiraya verdiklerini ve bu durumdan bir kazanç sağlamadıklarını belirterek, "Zaten yoğun bakım servisimiz en az yüzde 20 zararla çalışıyor" dedi.

Müezzinoğlu, "Geçen süre içinde çetenin yaptığı usulsüzlükleri hiç fark etmediniz mi?" sorusuna "Hayır, fark etsek anında bitirirdik sözleşmeyi. Hatta bu süre içinde Sağlık Müdürlüğü üç defa habersiz, iki defa haberli denetim yapmış" cevabını verdi ve soruşturma başladıktan sonra kimsenin kendilerine gelip bu çeteye karşı uyarıda bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Sözcü