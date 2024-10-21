Harçlığını Çıkarmak İçin Başladığı Meslekte Usta Oldu: Paraya Para Demiyor

33 yaşındaki Kılıç, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü'nden 2015 yılında mezun olduktan sonra, 2016 yılında aynı üniversitede Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapmaya başladı. Eğitimine devam ederken boş zamanlarını değerlendirmek ve harçlıklarını çıkarmak amacıyla bir tespih ustasının yanında satış elemanı olarak işe girdi.

TESPİHÇİLİĞİ MESLEK OLARAK SÜRDÜRMEYE KARAR VERDİ

Tespih yapımına olan ilgisi zamanla artan Kılıç, ustasının yanında çalışarak bu işin inceliklerini öğrendi. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra tespihçiliği meslek olarak sürdürmeye karar verdi ve bir süre daha ustasının yanında çalıştıktan sonra beş yıl önce kendi iş yerini açtı.

Oltu taşından tespih üreterek kendi işini kuran Kılıç, tespih tanelerinin üzerine müşterilerinin taleplerine göre portreler, spor kulüpleri logoları ve meslek armaları gibi desenler kazıyarak ürünlerine katma değer katıyor. Bu işlemi fiber lazer markalama makinesiyle yapan Kılıç, el emeği ve teknolojiyi birleştirerek üretimini sürdürüyor.

Kılıç, ürünlerini Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı"nda sergiledi. Sergilenen ürünler arasında, taneleri üzerine Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un simgeleri gibi temaların işlendiği tespihler dikkat çekti.

"TESPİH İŞLEME SANATI SABIR GEREKTİRİYOR"

Kılıç, tespihçiliğe yüksek lisans yaparken hobi olarak başladığını ve zamanla mesleği haline geldiğini ifade etti. Tespih kullanma alışkanlığı olmadığını söyleyen Kılıç, "Tamamen hobiden mesleğe dönen bir süreç oldu. Normalde sabrım da çok azdır, fakat tespih işleme sanatı çok sabır isteyen bir iş. Allah nasip etti, sabrımız da arttı." şeklinde konuştu.

Oltu taşının kırılgan yapısı nedeniyle el işçiliğine daha uygun olduğunu belirten Kılıç, geleneksel yöntemlerin yanı sıra teknolojiyi de kullanarak bu sanatı geliştirdiğini söyledi. Gittiği bir fuarda gördüğü fiber lazer markalama makinesini Oltu taşına entegre ettiğini ve bu sayede taşların üzerine portreler, logolar ve meslek armaları gibi özel tasarımlar yaptığını belirtti.

Kaynak: AA