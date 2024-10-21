BYD'den Otomotiv Piyasasını Alevlendirecek Hamle: Fiyatları Resmen Dibe Çekti

BYD'nin çok konuşulacak modeli Seal 06 GT, 2025 yılında Avrupa ve Türkiye pazarında da satışa çıkacak. Uygun fiyatıyla dikkat çeken Seal 06 GT’nin geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi bekleniyor.

BYD'nin Ocean-M konseptine dayanan Seal 06 GT, 4,6 metreyi aşan boyutlarıyla dikkat çekiyor. Aerodinamik yapısıyla öne çıkan araç, piyasadaki en verimli hatchback modellerinden biri olmaya aday. Seal 06 GT, 59,5 kWh ve 73 kWh olmak üzere iki farklı LFP batarya seçeneği sunuyor. Menzil açısından ise kullanıcılarına 505, 550 ve 605 kilometre arasında değişen üç farklı opsiyon sağlıyor. Giriş seviyesinde 218 beygir gücünde bir motor ve 59,2 kWh batarya ile 505 km menzil sunan araç, 73 kWh kapasiteli bataryalı versiyonu ile 605 km menzil vadediyor.

BATARYA SORUNU TARİH OLUYOR

Teknik özellikleriyle de dikkat çeken modelin başlangıç versiyonu 100 kW DC hızlı şarj desteği sunarken, daha büyük bataryalı versiyonunda 200 kW’lık bir şarj kapasitesi bulunuyor. 16'sı bir arada ısı pompalı termal yönetim sistemi ve 800V elektrik mimarisi sayesinde, Seal 06 GT soğuk havalarda bataryayı ısıtabilirken, sıcak havalarda da soğutabiliyor.

BYD'nin bu yeni modeli, uygun fiyatı, etkileyici menzil seçenekleri ve gelişmiş şarj teknolojisiyle özellikle Avrupa ve Türkiye pazarında büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi