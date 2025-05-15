Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor
Meclis yolundaki yeni teklif, trafik güvenliğini artırmayı ve kural ihlallerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Aşırı hızdan kırmızı ışık ihlaline, cep telefonu kullanımından ehliyetsiz sürüşe kadar birçok kural ihlali için cezalar katlanıyor. En ağır para cezası ise 200 bin lira. İşte detaylar...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
AKP milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun başkanlığında hazırlanan yeni kanun teklifiyle, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Çalışmaları tamamlanan teklifin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması bekleniyor.
Düzenlemeye göre, aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değişimi ve dönüş kurallarına uymama gibi trafik kuralı ihlallerine verilen idari para cezaları artırılacak. Maddi hasarlı, yaralamalı veya ölümlü trafik kazalarında olay yerinden mecburiyet dışında ayrılanlara 46 bin lira ceza kesilecek. Aynı durumda olan sürücülere ayrıca 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası ve 2 yıl ehliyet iptali uygulanacak.
Seyir halindeyken cep telefonu kullananlara 5 bin lira ceza kesilecek. Bu kuralı bir yıl içinde ikinci kez ihlal edenler 10 bin lira, üçüncü ve daha fazla ihlalde ise 20 bin lira ceza alacak ve ehliyetlerine her seferinde 30 gün el konulacak.
Ehliyetsiz araç kullananlara: 40 bin TL
Ehliyeti geçici olarak alınmışken araç kullananlara: 20 bin TL
Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlara: 200 bin TL ceza uygulanacak.
Ayrıca teklif, yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf ve ticari taksilerde taksimetre kullanımını zorunlu hale getiren düzenlemeleri de içeriyor.