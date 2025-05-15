Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor

Seyir halindeyken cep telefonu kullananlara 5 bin lira ceza kesilecek. Bu kuralı bir yıl içinde ikinci kez ihlal edenler 10 bin lira, üçüncü ve daha fazla ihlalde ise 20 bin lira ceza alacak ve ehliyetlerine her seferinde 30 gün el konulacak.