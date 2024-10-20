Sosyal Medyadan Feryat Etmişti: Umut Akyürek Kızının Nerede Olduğunu Açıkladı

Umut Akyürek'in kendisini darp ettiğini ve babasına bıçak çektiğini iddia ettiği kızı Melek Bal'ın nerede olduğu ortaya çıktı. Akyürek konuya ilişkin açıklamasında, "Psikiyatri hastalarıyla yatıyor şu an. Devlet hastanesinde şu an rehabilitasyon merkezi yok maalesef..." dedi.

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Sosyal Medyadan Feryat Etmişti: Umut Akyürek Kızının Nerede Olduğunu Açıkladı

Türk müziği sanatçısı Umut Akyürek, geçen gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, kızının kendisine zarar verme ihtimali bulunduğu için kendisini odaya kilitlediğini duyurmuştu.

Sosyal Medyadan Feryat Etmişti: Umut Akyürek Kızının Nerede Olduğunu Açıkladı - Resim : 1

Akyürek, kızının kendisini ya da başka birini öldüreceğinden endişe ettiğini söyleyerek, eşine ve bıçakla saldırdığını ve kendisini de iki kez darp ettiğini açıklamıştı. Akyürek konuya ilişkin açıklamasında, "Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor" diyerek, "Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor. Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal Medyadan Feryat Etmişti: Umut Akyürek Kızının Nerede Olduğunu Açıkladı - Resim : 2

Akyürek’in paylaşımının ardından kızı Melek Bal da sosyal medyadan kelepçeli bir fotoğrafını paylaşmış ve kollarındaki faça izleri dikkat çekmişti. Polisin gelmesinin ardından Akyürek’in kızı Melek Bal hastaneye yatırılmıştı.

Sosyal Medyadan Feryat Etmişti: Umut Akyürek Kızının Nerede Olduğunu Açıkladı - Resim : 3

NEREDE OLDUĞU BELLİ OLDU

Ünlü şarkıcı kızının hastaneye yatırılmasının çözüm olmadığını belirterek, "Hastanede ama şu an çözüm değil. Rehabilite merkezine ihtiyacı var, onu araştırıyoruz. 1-2 yerle iletişime geçtik. Psikiyatri hastalarıyla yatıyor şu an. Devlet hastanesinde şu an rehabilitasyon merkezi yok maalesef..." dedi.

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