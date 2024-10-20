'Kapımız Açık' Demişti: CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mülteci' Tepkisi

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mültecilerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan’a CHP cephesinden de tepkiler gecikmedi.

Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum Suriye'den ilk etapta bize 4 milyon civarında mülteci geldi ve şu anda da 3,5 milyon civarında Suriyeli mülteci ülkemizde. Biz onları şu anda ülkemizde ağırlıyoruz ve bu Sayın Merkel döneminde de bunları birlikte görüşerek birlikte bunlara yönelik her türlü desteği vererek bu süreci çalıştırdık ve şu an itibarıyla da Suriye'den ülkemize gelen mülteciler konusunda kapımız onlara hep açık olmuştur. Şu anda da açıktır” dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Erdoğan’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yücel paylaşımında, “İsrail Ortadoğu'yu boşaltmak için her yeri bombalıyor, bizimki de "bize gelin" diyor. Suriyeli, Afganistanlı, Pakistanlı, Afrikalı yetmedi, bir de Lübnanlılar gelsin öyle mi? Babanın tarlasına mı davet ediyorsun arkadaş?” dedi.

İsrail Ortadoğu'yu boşaltmak için her yeri bombalıyor, bizimki de "bize gelin" diyor.



Suriyeli, Afganistanlı, Pakistanlı, Afrikalı yetmedi, bir de Lübnanlılar gelsin öyle mi?



Babanın tarlasına mı davet ediyorsun arkadaş? pic.twitter.com/S0g0EnrsHk — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) October 20, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem