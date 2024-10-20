'Kapımız Açık' Demişti: CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mülteci' Tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün basın toplantısında mültecilerle ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. CHP'li Deniz Yücel de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Erdoğan'a tepki gösterdi. Yücel, "Suriyeli, Afganistanlı, Pakistanlı, Afrikalı yetmedi, bir de Lübnanlılar gelsin öyle mi?" sorusunu sordu.

Son Güncelleme:
'Kapımız Açık' Demişti: CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mülteci' Tepkisi

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mültecilerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan’a CHP cephesinden de tepkiler gecikmedi.

Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum Suriye'den ilk etapta bize 4 milyon civarında mülteci geldi ve şu anda da 3,5 milyon civarında Suriyeli mülteci ülkemizde. Biz onları şu anda ülkemizde ağırlıyoruz ve bu Sayın Merkel döneminde de bunları birlikte görüşerek birlikte bunlara yönelik her türlü desteği vererek bu süreci çalıştırdık ve şu an itibarıyla da Suriye'den ülkemize gelen mülteciler konusunda kapımız onlara hep açık olmuştur. Şu anda da açıktır” dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Erdoğan’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yücel paylaşımında, “İsrail Ortadoğu'yu boşaltmak için her yeri bombalıyor, bizimki de "bize gelin" diyor. Suriyeli, Afganistanlı, Pakistanlı, Afrikalı yetmedi, bir de Lübnanlılar gelsin öyle mi? Babanın tarlasına mı davet ediyorsun arkadaş?” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz'dan Ortak Açıklama: İsrail İçin Farklı Mesajlar VerdilerCumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz'dan Ortak Açıklama: İsrail İçin Farklı Mesajlar VerdilerGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deniz Yücel AKP Recep Tayyip Erdoğan Almanya
Son Güncelleme:
Ünlü İngiliz Doktor Uyardı: Yüksek Tansiyon İçin Hayati 2 Kuralı Açıkladı Ünlü İngiliz Doktor Uyardı: Yüksek Tansiyon İçin Hayati 2 Kuralı Açıkladı
AKP'nin İçinde 'Kabine' İsyanı! 'Bir Gün Bile Görevde Kalmamalılar' AKP'nin İçinde 'Kabine' İsyanı!
Her Dediği Çıkan Astrolog Dinçer Güner, Erken Seçim İçin Tarih Verdi! Her Dediği Çıkan Astrolog Erken Seçim İçin Tarih Verdi
Görme Kabiliyetini 10 Kat Arttıran Baharat: Gözleri Mucizevi Bir şekilde İyileştiriyor Görme Kabiliyetini 10 Kat Arttıran Baharat: Gözleri Mucizevi Bir şekilde İyileştiriyor