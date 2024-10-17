Kızından Korkan Ünlü Şarkıcı Umut Akyürek Kendini Odaya Kilitledi: İkinci Deniz Akkaya Vakası mı?

Umut Akyürek 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile nikah masasına oturmuş, 2005 yılında da kızı Melek Bal'ı dünyaya getirmişti.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında kızının iş hayatına atıldığını ve yeni asistanı olduğunu duyuran Umut Akyürek, bu kez yardım istemek için kameranın karşısına geçti.

Akyürek'in anlattıkları kamuoyunda ikinci Deniz Akkaya vakası mı yaşanıyor sorusunu akıllara getirdi.

YAŞADIKLARINI KAYDA ALDI

Kızının madde bağımlısı olduğunu açıklayan Akyürek defalarca polis çağırdıklarını; kızlarının babasına bıçakla saldırırken kendisini de defalarca darp ettiğini öne sürdü.

Yardım çağrısında bulunan Akyürek, son günlerde yaşanan cinayet ve polis saldırılarını anımsatarak, kızının ya öleceğini ya da birini öldüreceğini söyledi.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştığı videoda anlatan Umut Akyürek, 'kızım bağımlı' dedi.

Kızının psikolojik rahatsızlığının yanı sıra kontrolsüz ve ölümüne madde kullandığını belirten Akyürek, kendisini odaya kilitleyip yaşananları anlattı.

İşte Akyürek’in o paylaşımda anlattıkları:

“KENDİMİ ODAYA KİLİTLEDİM, POLİS ÇAĞIRMAK ZORUNDA KALDIK”

"Ben şuanda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu, yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Noluyo sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyorlar dil döküyorlar, en fazla götürüp nezarette ifade alınıyor falan filan... Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden üst üste yaşadığımız olaylar var.”

BU İNSANLAR SERSERİ MAYIN GİBİ, BENİM ÇOCUĞUM DA BU DURUMDA”

“Madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde de bu illet var. Çünkü bu çocuklar bakın aileleri tarafından şikayet edilmişlerdi defalarca. Yirmi küsür suçları var ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar... Benim çocuğum da bu durumda."

“BABASINA İKİ KEZ BIÇIKLA SALDIRDI, BENİ DEFALARCA DARP ETTİ”

"Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Reşit olduğu için kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum. Bir mahkeme sürecimiz var aylardır bekliyoruz babasıyla. Çünkü korkuyoruz başına bir şey gelecek... Ya ölecek, ya öldürecek, ya bize zarar verecek. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırıda bulundu. Beni defalarca darp etti. Çünkü bilincini kaybediyor. Bu madde denilen şey öyle bir şey ki..."

GÖZALTINA ALINDI; KELEPÇELİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Anne Umut Akyürek'in videolu paylaşımının ardından emniyet ekipleri bir kez daha harekete geçti. Umut Akyürek'in defalarca alınıp bırakıldı dediği kızı Melek Bal Ertuğrul bir kez daha gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolü esnasında bir fotoğraf paylaşan Melek Bal'ın bileğinden kelepçelenmiş olması ise dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem