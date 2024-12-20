Sosyal Medya Bu İhaneti Konuşuyor! Ölüm Döşeğindeki Eşini Ünlü Şarkıcıyla Aldatmış

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Ariana Grande, bu yıl Oscar yarışının iddialı adaylarından olan gişe rekortmeni "Wicked" filminin çekimlerinde tanıştığı oyuncu Ethan Slater ile geçtiğimiz yıl ilişki yaşamaya başladı. Slater'ın hem evli hem de yeni doğmuş bir bebek sahibi olması, Grande'nin de boşanma aşamasında olması şimşekleri çiftin üzerine çekerken, ikili ihanet iddialarını reddetti.

Kamuoyunda imajı sarsılan ve büyük bir sosyal medya lincine maruz kalan Ariana Grande, ilişkisini gizli saklı yaşadığı bir yılın ardından Ethan Slater'ın boşanması ve filmin vizyona girmesiyle biraz rahatladı. Artık ilişkisinden bahsetmeye ve erkek arkadaşıyla birlikte görülmeye başlayan Grammy ödüllü şarkıcı, her şeyi atlattığını düşündü. Ancak büyük darbe, Oscar yarışına az bir zaman kala şarkıcının itibarını en iyi şekilde korumaya çalıştığı dönemde geldi.

LİSE AŞKINDAN BÜYÜK DARBE

Ethan Slater'ın boşandığı eşi ve bebeğinin annesi psikolog Lilly Jay, evliliğinin sona ermesi ve eski eşinin Ariana Grande ile göz önünde bir ilişki yaşamaya başlamasının kendisini nasıl etkilediğini anlattığı bir yazı kaleme aldı. Sosyal medya kullanıcıları, bu yazının ardından Jay için büyük üzüntü duyarak Ethan Slater ve Ariana Grande'ye tam anlamıyla hakaret yağdırdı.

Lilly Jay, preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) ile mücadele ettiğini, neredeyse kendisinin ve bebeğinin hayatını kaybedebileceğini açıklarken, binbir zorlukla gerçekleşen doğumunun ardından da bir depresyon yaşadığını anlattı. Liseden beri birlikte olduğu Ethan Slater'ın bu dönemde Wicked'ın çekimleri için İngiltere'de olması gerektiği için de, tüm sağlık sorunlarına rağmen oğluyla beraber İngiltere'ye taşındığını ifade etti.

EVLİLİĞİNİN BİTİŞ NEDENİ ARIANA GRANDE

Hiçbir zaman boşanacağını düşünmediğini söyleyen Lilly Jay, özellikle de ilk bebeğini doğurduktan hemen sonra ve eşinin bir ünlüyle ilişkisi nedeniyle bunun gerçekleşeceğini tahmin etmediğini vurguladı. Jay, çok büyük bir şok yaşadığını anlatarak, bir anda kamuoyunda gözlerin üzerine çevrilmesinin de kendisini çok olumsuz etkilediğini belirtti.

Oğullarına birlikte ebeveynlik yapmak hakkında da konuşan psikolog, Ethan Slater ile bu konuda bir anlaşmazlıklarının olmadığını ve şu anda 2 yaşında olan çocuklarına birlikte baktıklarını ifade etti.

SOSYAL MEDYA HAKARET YAĞDIRDI

Lilly Jay'in açıklamalarının ardından kadınlar olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ethan Slater ve Ariana Grande'ye ateş püskürdü. Hayati tehlike atlatan eşini ve bebeğini başka bir kadın için terk eden Ethan Slater'a hakaretler yağdırıp "vicdansız" diyen kullanıcılar, Ariana Grande'yi de "sözde feminist" olarak tanımlayarak, hemcinsine böyle bir kötülük yapılmasına aracılık yaptığı için ünlü şarkıcıya sert eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi