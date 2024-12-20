Bergüzar Korel’in Yüreği Ağzına Geldi! Binlerce Kişi Aynı Fotoğrafı Gönderdi, ‘Panik Atak Geçirdim’ Diyerek Açıkladı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın ardından erkek halinin fotoğrafını paylaşan isimlere Annem Ankara dizisinin Zuhal’i Bergüzar Korel de katıldı. Korel, erkek halini “Herkes yollamaya başlayınca hacklendiğimi sandım, küçük çaplı bir panik atak geçirdim” diyerek paylaştı.

Esma Karayel Esma Karayel
Bergüzar Korel’in Yüreği Ağzına Geldi! Binlerce Kişi Aynı Fotoğrafı Gönderdi, ‘Panik Atak Geçirdim’ Diyerek Açıkladı

Son günlerce oyuncular arasında popülerleşen ‘erkek hali’ paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Instagram'da Zuarchiv adlı bir kullanıcının çok sayıda ünlü oyuncuyu yapay zeka programıyla erkekleştirmesi sonrasında ortaya çıkan fotoğraflar ünlüleri şaşırtmaya devam ederken, o isimlerden biri de Bergüzar Korel oldu.

Bergüzar Korel’in Yüreği Ağzına Geldi! Binlerce Kişi Aynı Fotoğrafı Gönderdi, ‘Panik Atak Geçirdim’ Diyerek Açıkladı - Resim : 1

"PANİK ATAK GEÇİRDİM"

Annem Ankara dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından ‘erkek’ Korel’i paylaşarak takipçilerini kahkahaya boğdu. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, erkek halinin fotoğrafını “Herkes yollamaya başlayınca hacklendiğimi sandım, küçük çaplı bir panik atak geçirdim” diyerek paylaştı.

Bergüzar Korel’in Yüreği Ağzına Geldi! Binlerce Kişi Aynı Fotoğrafı Gönderdi, ‘Panik Atak Geçirdim’ Diyerek Açıkladı - Resim : 2

“MALINI MÜLKÜNÜ ÜZERİME YAPMAK İSTEYEN KIZLAR”

Hayranları tarafından kendisine mesaj atılan fotoğraf, az daha ünlü oyuncunun kalbine indirecekken, Korel de çok geç olmadan gerçeği öğrendi. Yaşadığı şaşkınlığı esprili bir şekilde dile getiren Bergüzar Korel, yapay zekânın dokunuşuyla oluşturulan erkek versiyonu için şu yorumu yaptı: Dm kutum, malını mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla doldu.

Bergüzar Korel’in Yüreği Ağzına Geldi! Binlerce Kişi Aynı Fotoğrafı Gönderdi, ‘Panik Atak Geçirdim’ Diyerek Açıkladı - Resim : 3

HAZAL KAYA “ALLAH'IM BU NE ÇİRKİNLİK” DEMİŞTİ

Aynı uygulamada erkek halini paylaşan bir diğer ünlü isim de oyuncu Hazal Kaya olmuştu. Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Allah'ım bu ne çirkinlik. Kadın doğduğuma hep sevinirim de şükürler olsun Rabbim. Teşekkür ederim Allah'ım” diyerek gülümsetmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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