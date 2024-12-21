Seda Sayan Türkiye'yi Terk Ediyor: Villasını Satışa Çıkardı... İşte Gideceği Ülke

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, 2022'nin Nisan ayında evlendiği kendisinden 25 yaş küçük eşi ile birlikte Dubai'ye yerleşeceği öne sürüldü.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü sanatçı, bir kozmetik firması ile anlaştı ve bu yüzden eşiyle birlikte Dubai'ye yerleşmeye karar verdi.

KOMŞULARINA MEKTUP YAZDI

Ülkeden ayrılacağı için oturduğu villayı da satmaya karar veren Sayan'ın, komşularına bir mektup yazdığı belirtildi. Villası için 7 milyon dolar isteyen Sayan, komşularına yazdığı mektupta, "Çok severek oturduğumuz, her santimine emek harcadığımız evimizi satıyoruz. Öncelik siz komşularımızın hakkıdır düşüncesiyle haber vermek istedik" ifadelerini kullanmış.

Kaynak: Günaydın