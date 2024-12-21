MasterChef'in Rekortmen Yarışmacısına Büyük Şok! Stüdyoda Gözyaşlarına Boğuldu

TV8'de ekrana gelen MasterChef, bu sezon da birçok yetenekli yarışmacı arasındaki kıyasıya rekabetle devam ediyor. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu program ilgiyle izlenirken, büyük final de adım adım yaklaşıyor.

Yarışmada ilk 6'ya giren ilk isim Beyza olurken, arkasından ceket giyen diğer yarışmacılar da Kerem, Semih ve Erim oldu. MasterChef'te beşinci ceketi kazanan isim de dün akşam ekrana gelen bölümde belli oldu.

ONUR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İlk etapta eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'ın tarifini yapmaları istenen yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan Onur oldu. Onur, gözyaşlarını tutamayarak "Sinir boşalması yaşıyorum şu an" deyince sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef'te ceket yarışında ilk 6'ya kalan beşinci yarışmacı ise Eda oldu.

Kaynak: Haber Merkezi