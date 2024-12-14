MasterChef'te Geceye Anneler Damga Vurdu, Ödül Oyununun Kazananı Belli Oldu

TV8’in merakla izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar büyük ödülü alabilmek için büyük bir mücadele verirken ayrı bir heyecan da yaşadılar.

ANNELERİYLE BİRLİKTE YEMEK YAPTILAR

Yarışmacılar yeni bölümde kendi sevdiği yemekleri anneleri ile yapmak için tezgah başına geçti. İki etaplı yarışmanın sonunda annelerin tercihliye ödül oyununu kazanan yarışmacı Beyza oldu.

200 BİN LİRALIK ÖDÜL

Bu oyunda ödül olarak belirlenen tutar ise 200 bin TL oldu. Akşam gösterdiği başarılı performansla geceyi zirvede kapatan Beyza, 200 bin liralık büyük ödülün de sahibi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi