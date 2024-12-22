Alina Boz ile Umut Evirgen'den İsviçre Çıkarması! Sosyal Medya O Pozlarla Yıkıldı

Son dönemin popüler oyuncularından Alina Boz, geçtiğimiz yıl yaptığı evlilikle uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. İşletmeci Umut Evirgen ile geçen sene aralık ayında kısa süreli bir ilişkiden sonra dünyaevine giren 26 yaşındaki oyuncu, eşiyle mutluluk pozlarını sık sık paylaşıyor.

Evlendikten sonra kariyerine ara veren Boz, yine sosyal medyada eşiyle olan seyahatinden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. İsviçre Alpleri'ndeki ünlü kayak merkezi Zermatt'e giden çift, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU

Umut Evirgen, eşiyle kayak yaptığı anları "Zermatt'24" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflara çok sayıda yorum ve beğeni gelince ünlü çift sosyal medya gündemine yerleşti.

Kaynak: Haber Merkezi