Show TV'nin Sevilen Dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Flaş Karar: Başrol Diziden Ayrılıyor

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı günden beri reytinglerde zirvede yer alıyor. Yeni sezonda birçok ismin ayrıldığı projeye bir ismin daha veda edeceği ortaya çıktı.