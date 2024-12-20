Show TV'nin Sevilen Dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Flaş Karar: Başrol Diziden Ayrılıyor
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde flaş karar! Dizinin başrol oyuncusu projeye veda ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı günden beri reytinglerde zirvede yer alıyor. Yeni sezonda birçok ismin ayrıldığı projeye bir ismin daha veda edeceği ortaya çıktı.
Show TV'de cuma günleri reyting rekorları kıran fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde flaş gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, izleyicilerin uzun süredir diziden ayrılmasını istediği Görkem karakteri, yeni bölümlerde yaşanacak büyük bir olayla hikayeden silinecek. Görkem'in gidişi, diziye yeni bir soluk getirecek.
Projeye veda edecek olan Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar, dizideki entrikalarla ve kötü niyetli davranışlarıyla izleyicilerin tepkisini çekmişti. Görkem'in gidişiyle birlikte, diziye yeni bir dönem başlayacak ve karakterler arasındaki ilişkilerde önemli değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor.