Büyük Final Sona Erdi, İşte Masterchef Türkiye Şampiyonu

MasterChef Türkiye’de ilk oyunda Türk Mutfağından menü yapılırken Kerem 17,5 puan, Onur ise 22,5 puan aldı.

İkinci oyunda uluslararası mutfak için menü yapıldı ve ikinci etap puanları canlı yayında açıklandı. Kerem ikinci etaptan toplam 23,5 puan alarak 41 puana ulaşırken Onur şeflerden 22,5 alarak toplamda 45 puan aldı.

Final turunda önce iki menü hazırlayan Onu ve Kerem imza tabaklarını şeflere servis etti. Onur “Emek” adını verdiği, Kerem ise “Türk” adını verdiği bir tabak hazırladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye 2024’te büyük finalde Kerem ve Onur bütün hünerlerini sergiledi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen puanlar sonucunda en başarılı tabakları çıkaran yarışmacı açıklandı.

Şeflerin verdiği puanlar sonucunda 2024 MasterChef Türkiye’nin şampiyonu Onur Üresin oldu. Onur, gecenin sonunda topladığı toplam 68 puanla şampiyon olarak kupayı kaldırdı. Kerem ise 63,5 puan aldı.

Kaynak: Haber Merkezi