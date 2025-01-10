Masterchef Türkiye'de Kıran Kırana Mücadele, 2 Puan Farkla İlk Finalist Oldu

Büyük finale sayılı haftaların kaldığı MasterChef Türkiye'de yarı final mücadelesinde ismini yazdıran yarışmacı belli oldu. Eda, Kerem, Onur ve Semih arasındaki mücadelede ilk finalist Onur oldu. Onur 85, Kerem ise 83 puan aldı.

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Masterchef Türkiye'de Kıran Kırana Mücadele, 2 Puan Farkla İlk Finalist Oldu

Heyecanın yükseldiği, final nabzının yükseldiği yemek yarışması MasterChef Türkiye'de geri sayım başladı. Yarışmacılar arasında Eda Çağlayan, Kerem Bilginer, Semihcan Temiz ve Onur Üresin'in sona kaldığı MasterChef Türkiye 2024'de dün akşamki bölüm izleyenlerini ekrana kilitledi.

Masterchef Türkiye'de Kıran Kırana Mücadele, 2 Puan Farkla İlk Finalist Oldu - Resim : 1

RESTORAN MENÜSÜNDE KIYASIYA MÜCADELE

Şeflerin beğenisini kazanmak için birbiriyle mücadele eden yarışmacılar arasındaki ilk finalist dün akşam belli oldu. Şefler yarışmacılardan bir et restoranı menüsü çıkarmalarını istedi.

Masterchef Türkiye'de Kıran Kırana Mücadele, 2 Puan Farkla İlk Finalist Oldu - Resim : 2

İLK FİNALİST ONUR OLDU

Eda, Kerem, Onur ve Semih arasındaki mücadelede en yüksek puanı Onur aldı. MasterChef Türkiye’de ilk finalist Onur oldu. MasterChef Türkiye 2024’te ikinci finalist ise bu akşamki mücadele sonucunda belli olacak.

Masterchef Türkiye'de Kıran Kırana Mücadele, 2 Puan Farkla İlk Finalist Oldu - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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