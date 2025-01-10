Masterchef Türkiye'de Kıran Kırana Mücadele, 2 Puan Farkla İlk Finalist Oldu
Büyük finale sayılı haftaların kaldığı MasterChef Türkiye'de yarı final mücadelesinde ismini yazdıran yarışmacı belli oldu. Eda, Kerem, Onur ve Semih arasındaki mücadelede ilk finalist Onur oldu. Onur 85, Kerem ise 83 puan aldı.
Heyecanın yükseldiği, final nabzının yükseldiği yemek yarışması MasterChef Türkiye'de geri sayım başladı. Yarışmacılar arasında Eda Çağlayan, Kerem Bilginer, Semihcan Temiz ve Onur Üresin'in sona kaldığı MasterChef Türkiye 2024'de dün akşamki bölüm izleyenlerini ekrana kilitledi.
RESTORAN MENÜSÜNDE KIYASIYA MÜCADELE
Şeflerin beğenisini kazanmak için birbiriyle mücadele eden yarışmacılar arasındaki ilk finalist dün akşam belli oldu. Şefler yarışmacılardan bir et restoranı menüsü çıkarmalarını istedi.
İLK FİNALİST ONUR OLDU
Eda, Kerem, Onur ve Semih arasındaki mücadelede en yüksek puanı Onur aldı. MasterChef Türkiye’de ilk finalist Onur oldu. MasterChef Türkiye 2024’te ikinci finalist ise bu akşamki mücadele sonucunda belli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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