MasterChef Türkiye’de Olaylı Gece! Somer Şef Daha Fazla Dayanamadı Kaşık Attı!

Final heyecanının başladığı MasterChef Türkiye’nin son bölümü herkesi ekrana kilitledi. Yarışmanın jürisi Somer Şef, daha fazla kendini tutamadı, yarışmacılardan Eda’nın tabağına kaşık fırlattı. İşte çok konuşulan ‘kaşık’ olayının arkasındaki şaşırtan gerçek…

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MasterChef Türkiye’de Olaylı Gece! Somer Şef Daha Fazla Dayanamadı Kaşık Attı!

MasterChef Türkiye’de finale geri sayım başladı, yarışmacılar arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, tansiyon da yükseldi. Reyting rekorları kıran yemek yarışmasının son bölümünde, yarışmacılardan 3 ayrı tabak hazırlamaları istendi.

İlk turda yarışmacılardan Beyza’nın hazırladığı çıtır ekmekler, tabağın içine düştü. Talihsiz bir kaza yaşayan Beyza, sunumunu değiştirirken duygusal anlar yaşadı.

MasterChef Türkiye’de Olaylı Gece! Somer Şef Daha Fazla Dayanamadı Kaşık Attı! - Resim : 1

“ÇOK ÜZÜLÜYORUM”

Gözyaşlarını tutamayan Beyza, “Üzerimdeki ceketin hakkını vermek istiyorum. Çünkü benim yerimde olmak isteyen tonlarca insan var. Size karşı böyle istemediğim tabaklarla çıkınca çok üzülüyorum” dedi.

“KENDİNİ BOŞUNA DÜŞÜRME”

Gecenin sonunda 22,5 puan alan Eda, yarım puan farkla Kerem’i geride bırakarak liderliğe oturdu. Tabak konusunda kendini eleştiren Eda’ya Somer Şef destek verdi.

MasterChef Türkiye’de Olaylı Gece! Somer Şef Daha Fazla Dayanamadı Kaşık Attı! - Resim : 2

Ancak tabaklama konusunda kendi kendini eleştiren Eda’ya Somer Şef’ten destek geldi. Somer Şef “Tabak gayet güzel. Kendini boşuna düşürme. İlk turda birinci oldun ve bunu devam ettir” dedi.

“KUSURSUZ” DEDİ KAŞIK ATTI

Gecenin son turunda yarışmacılardan tatlı tabağı hazırlamaları istendi. Eda’nın hazırladığı tatlı, Somer Şef’ten tam not aldı.

“Kusursuz, görülmemiş ve müthiş tatlı” diyen Somer Şef, ardından Eda’ya kaşık attı. Eda, 74 puanla balkona çıkan üçüncü yarışmacı oldu ve MasterChef Türkiye’nin ilk 4’ü için yerini garantiledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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