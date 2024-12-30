Ünlü Modelin Korkunç Ölümü! Cansız Bedeni Kızının Evinde Bulundu

Kanadalı eski model ve oyuncu Dayle Haddon, ABD'de kızının evinde ölü bulundu. 76 yaşındaki kadının karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle öldüğü düşünülüyor.

Ünlü Modelin Korkunç Ölümü! Cansız Bedeni Kızının Evinde Bulundu

Yaşlanma karşıtı kremlerin reklamlarıyla tanınan Kanadalı model ve oyuncu Dayle Haddon, 76 yaşında hayatını kaybetti. ABD'de kızının evinde ölü bulunan ünlü modelin cansız bedenine yapılan ilk incelemelerde ölüm nedeninin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu belirlendi.

Ünlü Modelin Korkunç Ölümü! Cansız Bedeni Kızının Evinde Bulundu - Resim : 1

Karbonmonoksit sızıntısının kazandan çıkan dumanlardan oluştuğu tahmin ediliyor. Resmi ölüm nedeni ise toksikoloji raporunun ardından açıklanacak.

The World's Greatest Athlete ve North Dallas Forty adlı yapımlardaki performanslarıyla da bilinen Haddon, ülkesinin en önde gelen modellerinden biriydi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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