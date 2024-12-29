Türkiye’nin Konuştuğu Davaya Ünlüler Ne Tepki Verdi? Narin İçin Hepsi Tek Yürek Oldu

Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran davasında aylar sonra mahkeme kararını açıkladı. Güran ailesinden 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 hapis cezası verilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı. İşte ünlülerin Narin için yaptıkları paylaşımlar…

Esma Karayel Esma Karayel
Türkiye’nin Konuştuğu Davaya Ünlüler Ne Tepki Verdi? Narin İçin Hepsi Tek Yürek Oldu

21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede çuval içinde bulunan s8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davada karar çıktı.

Türkiye’nin konuştuğu davada tutuklu anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, cinayetin itirafçısı olarak bilinen Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 hapis cezası verildi.

Türkiye’nin Konuştuğu Davaya Ünlüler Ne Tepki Verdi? Narin İçin Hepsi Tek Yürek Oldu - Resim : 1

SATIRLAR FARKLI, ACI HEP AYNI

Herkesin karar gününü beklediği davada mahkeme kararının açıklanmasının ardından ünlü isimlerden de paylaşımlar art arda sıralandı. İşte ünlü isimlerin minik Narin için yaptıkları paylaşımlar…

SERAY KAYA

Ünlü oyuncu Seray Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda “Onlar orada (lanet içinde) ebedi kalıcıdır. Artık ne azapları hafifletilecektir ne de onların (yüzlerine) bakılacaktır. (Bakara 2:162)” sözlerine yer verdi.

DEMET AKALIN

Şarkıcı Demet Akalın, karar sonrası “Yattığın yer incinmesin artık” dedi.

SELEN ÖZTÜRK

Selen Öztürk şunları söyledi: Yazıklar olsun ne söylenir bir anne dilim varmıyor, aklım almıyor. Sebebini öğrenmek belki bir nebze 'yok yapmamıştır' diye inanmak istemiştim. Yazıklar olsun.

Türkiye’nin Konuştuğu Davaya Ünlüler Ne Tepki Verdi? Narin İçin Hepsi Tek Yürek Oldu - Resim : 2

AYDİLGE

Kadın ve kız çocuklarının haklarını her fırsatta savunan şarkıcı Aydilge, Narin için “Aile üyeleri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bakın, Narin geri gelmeyecek. Asıl bundan sonra hepimize çok iş düşüyor. Başka Narin'lerin olmaması için, kız çocuklarının çuvala konup atılmadığı, sadece bedensel değil, ruhsal olarak da öldürülmediği, yok sayılmadığı, çocuklara tek yakışan şeyin ölmek değil gülmek olduğu bir toplum olmak zorundayız. Hepimiz çocuklardan sorumluyuz” dedi.

BERK OKTAY

Savaşçı dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Berk Oktay “Gittiğin yerde huzur bul kız çocuğu... Bu kirli dünyada yaşadığını unut. Tekrar gelişin sınavsız olsun. Cennetten bak bize” diyerek seslendi.

ORHAN AYDIN

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın ise “3 sanığa (Anne-Amca-Ağabey) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl altı ay hapis cezası verildi. Peki Narin'i kim, niye öldürdü?” dedi.

GÜLBEN ERGEN

Narin davasını ilk günden bu yana takip eden şarkıcı Gülben Ergen “Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır” paylaşımını yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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