Ebru Şallı'nın Eşi Uğur Akkuş'a İcra Şoku! 7 Milyonluk Cadillac Artık Ziraat Bankası'nın

Ünlü manken Ebru Şallı ile olan olaylı evliliği ve boşanma haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen iş insanı Uğur Akkuş'un son olarak kripto dolandırıcılığı iddiasıyla 15 yıl hapis cezasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Firari Uğur Akkuş'un davası ve evliliği hakkında birçok iddia gündeme gelirken, yaşanan yeni gelişme dikkat çekti.

Patronlar Kulisi'nden Ercan Öztürk’ün haberine göre, Akkuş’un isminin baş harflerini taşıyan UA plakalı Cadillac arabası 7 milyon TL bedelle icradan satışa çıktı. İstanbul 25’inci İcra Dairesi, aracın satışından elde edilecek gelir Ziraat Bankası’nın olacak. Açık artırma usulüyle yapılacak satış 13 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek.

ARAÇ YEDİEMİN OTOPARKINDA

İstanbul 25’inci İcra Dairesi tarafından istenen bilirkişi raporunda; yediemin otoparkında bulunan aracın 2016 model, CADİLLAC marka, ESCALADE tipli, GUBX0658 motor no'lu olduğu, yakıt tipinin benzin, vites tipinin otomatik, renginin siyah olduğu ve tescil belgesinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: Patronlar Kulisi