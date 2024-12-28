Ebru Şallı'nın Eşi Uğur Akkuş'a İcra Şoku! 7 Milyonluk Cadillac Artık Ziraat Bankası'nın

Ebru Şallı’nın boşanma aşamasında olduğu, kripto para dolandırıcılığı suçundan firari Uğur Akkuş’un davasında kritik bir gelişme yaşandı. Akkuş'un Cadillac marka aracının 7 milyon lira bedelle icradan satışa çıkıp gelirinin Ziraat Bankası’nın olacağı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Ebru Şallı'nın Eşi Uğur Akkuş'a İcra Şoku! 7 Milyonluk Cadillac Artık Ziraat Bankası'nın

Ünlü manken Ebru Şallı ile olan olaylı evliliği ve boşanma haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen iş insanı Uğur Akkuş'un son olarak kripto dolandırıcılığı iddiasıyla 15 yıl hapis cezasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Firari Uğur Akkuş'un davası ve evliliği hakkında birçok iddia gündeme gelirken, yaşanan yeni gelişme dikkat çekti.

Patronlar Kulisi'nden Ercan Öztürk’ün haberine göre, Akkuş’un isminin baş harflerini taşıyan UA plakalı Cadillac arabası 7 milyon TL bedelle icradan satışa çıktı. İstanbul 25’inci İcra Dairesi, aracın satışından elde edilecek gelir Ziraat Bankası’nın olacak. Açık artırma usulüyle yapılacak satış 13 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Ebru Şallı'nın Eşi Uğur Akkuş'a İcra Şoku! 7 Milyonluk Cadillac Artık Ziraat Bankası'nın - Resim : 1

ARAÇ YEDİEMİN OTOPARKINDA

İstanbul 25’inci İcra Dairesi tarafından istenen bilirkişi raporunda; yediemin otoparkında bulunan aracın 2016 model, CADİLLAC marka, ESCALADE tipli, GUBX0658 motor no'lu olduğu, yakıt tipinin benzin, vites tipinin otomatik, renginin siyah olduğu ve tescil belgesinin olmadığı belirtildi.

Manken Ebru Şallı, Eşi Uğur Akkuş İçin Koruma Kararı AldırdıManken Ebru Şallı, Eşi Uğur Akkuş İçin Koruma Kararı AldırdıGüncel
Ebru Şallı'dan Şoke Eden İtiraf: Boşanma Aşamasında Olduğu Uğur Akkuş'tan Şiddet Gördüğünü AçıkladıEbru Şallı'dan Şoke Eden İtiraf: Boşanma Aşamasında Olduğu Uğur Akkuş'tan Şiddet Gördüğünü AçıkladıMagazin

Kaynak: Patronlar Kulisi

Etiketler
Ebru Şallı icra
Son Güncelleme:
1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor 1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor
Özcan Deniz, Ailesini Hayatından Sildi: Eşimi ve Çocuğumu Korumaya Alıyorum Özcan Deniz Ailesinin Üzerini Çizdi
Ceketi Kıl Payı Kapmıştı... MasterChef'te İlk Finalist Sürpriz İsim Oldu MasterChef'te İlk Finalist Sürpriz İsim Oldu
Miras Sisteminde Beklenmedik Değişiklik! Tüm Ülkede Geçerli Olacak Miras Sisteminde Beklenmedik Değişiklik! Tüm Ülkede Geçerli Olacak