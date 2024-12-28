Ceketi Kıl Payı Kapmıştı... MasterChef'te İlk Finalist Sürpriz İsim Oldu

Tv8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef 2024, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği program dün akşam da ekrana geldi.

İlk 6'ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ceket için yarışmaya hak kazanırken, ceket giyen isimler Kerem, Onur ve Eda, Beyza ve Semih oldu.

'BUGÜN BURAYA GELİRKEN HİSSETTİM'

27 Aralık Cuma akşamı MasterChef'te ilk finalistin kim olduğu ise merak konusu oldu. Yarışmacıların beyaz konseptine uygun olarak tatlı yaptığı programda Semih 65,5 puanla en çok puan alan isim oldu. Böylece, MasterChef Türkiye 2024'te ilk 4'e giren ilk yarışmacı oldu.

Semih duygularını "Bugün buraya gelirken hissettim, kuliste kahvemi içiyordum, bugün yukarı çıkacağımı hissettim" sözleriyle anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi