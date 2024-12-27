MasterChef’te Sürpriz Veda! Sadece 1 Puan Farkla... Kim Elendi? Son Ceketi Kim Giydi?

Ekranlarda reyting rekorları kıran, izleyenlerin hem tariflere hem de kaosa doyamadığı yarışma MasterChef Türkiye’de finale kısa bir süre kala, heyecan doruğa ulaştı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada dün akşamki bölümde son ceketin sahibi belli oldu.

BEYZA’YI SADECE SEMİH TEBRİK ETMİŞTİ

İlk ceketin sahibi Beyza olmuş, Beyza’nın sadece bir yarışmacı tarafında tebrik edilmesi, sosyal medyada tepki toplamıştı. Beyza’nın ardından finalde yarışmaya hak kazanan diğer ceketlerin sahipleri ise Kerem, Onur, Erim ve Eda olmuştu.

BİR PUAN FARK ÇIKTI

MasterChef 2024'te final heyecanı tüm hızıyla sürerken, dün akşam son ceket için Erim ve Semih mücadele etti. İlk turda Erim ve Semih’ten üç ürünle yaratıcı bir tabak yapmaları istendi. Yarışmada Erim 20 puan, Semih ise 21 puan aldı.

İkinci turda yarışmacılar, eski Masterchef Şampiyonu Serhat Doğramacı'nın "Benim Hikayem" adlı yemeğini yapmayı denedi. Kıyasıya süren mücadelede beşinci ceketi kazanan isim Semih oldu.

MEHMET ŞEF'TEN ERİM'E TESELLİ

Mehmet Şef, gözyaşlarına hakim olamayan Erim’e “Buradan başın dik bir şekilde çıkabilirsin. Yedeklerden geldin. İlk başlarda 'Bu çocukla nasıl olacak dedim'. Daha sonra bir açıldın, pir açıldın” diyerek teselli verdi.

FİNALE KİMLER KALDI?

Yarışa veda eden isim Erim olurken, son ceketi giyen ise Semih oldu. Semih, duygularını "Bir haftada 3 kilo vermişim" diyerek ifade etti. Semih, Erim hakkında “İnanılmaz yetenekli. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır, yolunun bahtının açık olacağını düşünüyorum” sözlerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi