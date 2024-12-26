Bu Sefer Mutluluktan Ağladı: Kanserle Savaşan Şimal'den Müjdeli Haber

Bir süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, hastalığının metastaz yaptığını duyurmuştu. Aylardır kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi. PET sonuçlarının temiz çıktığını duyuran Şimal, kendisi için dua eden herkese teşekkür etti.

Son Güncelleme:
Bu Sefer Mutluluktan Ağladı: Kanserle Savaşan Şimal'den Müjdeli Haber

2022 yılında yakalandığı meme kanserini yenen Şimal, Ocak 2024'te rutin kontrole gittiğinde beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Yaklaşık 8 saat süren bir operasyon geçiren Şimal, kanserin metastaz yaptığını söyleyerek sevenlerini üzmüştü. Aylardır tedavi gören şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

HASTALIĞI YİNE YENDİ

Geçtiğimiz ağustos ayında tekrar kansere yakalanan Şimal, hastalığı bir kez daha yendi. PET sonuçlarının temiz olduğunu açıklayan ünlü isim, Instagram hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Bu Sefer Mutluluktan Ağladı: Kanserle Savaşan Şimal'den Müjdeli Haber - Resim : 1

'GÖZYAŞLARIM MUTLULUKTAN'

Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kanseri Yenip Beynindeki Tümörle Savaş Vermişti, Ünlü Şarkıcı Şimal Test Sonucunu Açıkladı! ‘Beyin Zarında…’Kanseri Yenip Beynindeki Tümörle Savaş Vermişti, Ünlü Şarkıcı Şimal Test Sonucunu Açıkladı! ‘Beyin Zarında…’Magazin
Kanser Tedavisi Gören Şimal'in Paylaşımı Yürekleri Dağladı! 'Hiç İyi Değilim, Yoruldum Artık'Kanser Tedavisi Gören Şimal'in Paylaşımı Yürekleri Dağladı! 'Hiç İyi Değilim, Yoruldum Artık'Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kanser
Son Güncelleme:
Şakir Paşa Ailesi’nin Köşkü Küle Döndü! Sabotaj mı Yoksa Kaza mı? Dizi Final mi Yapacak? Açıklama Geldi Şakir Paşa Ailesi’ne Nazar Değdi! Hepsi Yandı
Ebru Polat Eski Mesleğine Geri Döndü! Döner Dönmez İlk İcraatını Açıkladı! 'Çok Büyük...' Ebru Polat Eski Mesleğine Geri Döndü
Meğer Kelle Paçadan Daha Faydalıymış! Bir Kaşığı Bile Şifa Olan Çorba Açıklandı Meğer Kelle Paçadan Daha Faydalıymış! Bir Kaşığı Bile Şifa Olan Çorba Açıklandı
Limonu Yanlış Tüketiyormuşuz: Japonlar Bakın Nasıl Tüketiyor Limonu Yanlış Tüketiyormuşuz: Japonlar Bakın Nasıl Tüketiyor