Bu Sefer Mutluluktan Ağladı: Kanserle Savaşan Şimal'den Müjdeli Haber

2022 yılında yakalandığı meme kanserini yenen Şimal, Ocak 2024'te rutin kontrole gittiğinde beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Yaklaşık 8 saat süren bir operasyon geçiren Şimal, kanserin metastaz yaptığını söyleyerek sevenlerini üzmüştü. Aylardır tedavi gören şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

HASTALIĞI YİNE YENDİ

Geçtiğimiz ağustos ayında tekrar kansere yakalanan Şimal, hastalığı bir kez daha yendi. PET sonuçlarının temiz olduğunu açıklayan ünlü isim, Instagram hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

'GÖZYAŞLARIM MUTLULUKTAN'

Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi