Oyuncu Burak Çelik'in Mutlu Günü: Ece Bayrak ile Evlendi

Ünlü oyuncu Burak Çelik meslektaşı Ece Bayrak ile dünyaevine girdi. Sosyal medya hesabından mutlu anlarını paylaşan Çelik, "mutlu son" notunu düştü.

Oyuncu Burak Çelik'in Mutlu Günü: Ece Bayrak ile Evlendi

'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel' gibi dizilerde boy gösteren şimdilerde ise Miray Daner, Deniz Can Aktaş gibi isimlerin olduğu 'Hudutsuz Sevda' dizisinde 'Kaan' karakterini canlandıran oyuncu Burak Çelik evlendi. Burak Çelik güzel haberi Instagram hesabından hayranları ile paylaştı. Çelik fotoğrafları paylaşırken 'Mutlu son' notunu düştü.

Oyuncu Burak Çelik'in Mutlu Günü: Ece Bayrak ile Evlendi - Resim : 1

Oyuncu Burak Çelik, aradığı mutluluğu meslektaşı Ece Bayrak’ta buldu. Bir yıldan uzun süredir birlikte olan ikili evlendi.

Oyuncu Burak Çelik'in Mutlu Günü: Ece Bayrak ile Evlendi - Resim : 2

Ünlü oyuncu Burak Çelik, kız arkadaşına evlilik teklifi etmesinin ardından verdiği bir röportajda ise “Kısmetse çok yakında nikah masasına oturup düğün yapmak istiyoruz.” demişti.

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