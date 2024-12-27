Oyuncu Burak Çelik'in Mutlu Günü: Ece Bayrak ile Evlendi

'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel' gibi dizilerde boy gösteren şimdilerde ise Miray Daner, Deniz Can Aktaş gibi isimlerin olduğu 'Hudutsuz Sevda' dizisinde 'Kaan' karakterini canlandıran oyuncu Burak Çelik evlendi. Burak Çelik güzel haberi Instagram hesabından hayranları ile paylaştı. Çelik fotoğrafları paylaşırken 'Mutlu son' notunu düştü.

Oyuncu Burak Çelik, aradığı mutluluğu meslektaşı Ece Bayrak’ta buldu. Bir yıldan uzun süredir birlikte olan ikili evlendi.

Ünlü oyuncu Burak Çelik, kız arkadaşına evlilik teklifi etmesinin ardından verdiği bir röportajda ise “Kısmetse çok yakında nikah masasına oturup düğün yapmak istiyoruz.” demişti.