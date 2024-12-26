Arda Güler’den Mengen'e Aile Ziyareti

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, baba ocağı Bolu’nun Mengen ilçesine geldi. Burada babaannesi ve dedesini ziyaret eden Güler, daha sonra Mengen Belediye Başkanı Vural Turan'ı da ziyaret etti.

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Arda Güler’den Mengen'e Aile Ziyareti

İspanya ekibi Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Bolu’ya geldi. Hafta arasında Bolu’nun Mengen ilçesinde babaannesi ve dedesini ziyaret eden Güler, bir süre aile büyükleriyle vakit geçirdi.

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan’ı da ziyaret eden Güler, Başkan Turan’dan ‘Mengen’ yazılı porselen tabak hediyesi aldı. Bolu’dan ayrılan Güler’in ayrıca Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nı da ziyaret ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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