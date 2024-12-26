Kupa Voley'de Arkas ile Ziraat Eşleşti

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'de Arkas Spor ile Ziraat Bankkart eşleşti.

Kupa Voley'de Arkas ile Ziraat Eşleşti

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmesinde Arkas Spor’un rakibi Ziraat Bankkart oldu.

AXA Sigorta Kupa Voley 2024-2025 çeyrek final eşleşmeleri Ankara’da saat 14.00 itibarıyla belli oldu. İzmir ekibi Arkas Spor’un rakibi Ziraat Bankkart oldu. Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.

Kura çekimini Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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