Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Duyurdu, Yıldız Oyuncu Gidiyor

Süper Lig’de ilk devrenin sona ermesinin ardından 8 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, DHA Haber Merkezi’nin sorularını yanıtladı. Okan Buruk, Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Jose Mourinho, transfer gündemi gibi pek çok konuda konuştu.

Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Buruk, “transfer dönemi daha açılmadı. Savunma olabilir. Ön tarafa olabilir. Tam olarak mevkimiz yok, elimizdeki oyuncuların ayrılmasına göre de şekillendirmemiz gerekiyor” dedi.

OSIMHEN’İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Osimhen’in transfer ihtimali duyduğunda, ‘çok istediğini’ belirten Buruk, yıldız ismin sezon sonuna kadar kalacağını söylediği açıklamasında, "Osimhen'in bonservisini almayı tabii ki isterim. Kendisi de burada mutlu. Bu süreçte oyuncunun da üzerine gitmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ekonomik açıdan da doğru değil. Maddi açıdan da doğru değil. Çok erken olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna doğru kulüp bu girişimi gösterebilir ama şu anda biraz olaya magazinsel bakıyoruz. Oyuncunun kafasını rahat bırakmak gerekiyor. Biz almak istiyoruz. Ama oyuncunun kafasını karıştırmamak gerek. Kendisi de bunu açıkladı, bize de söyledi. Sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını söyledi” dedi.

‘ZIYECH MUTSUZ’

Buruk, takımdan ayrılması gündemde olan Ziyech için ise, "Hakim Ziyech'in rakipleri çok formda. Aldığı sürenin azlığından dolayı mutsuz olduğunu bildirdi. Transfer dönemi başladıktan sonra o da görüşmeler yapacak. Net olan şey, oynamadığı için mutsuz olması ve ayrılmaya yakın olması” diye konuştu.

‘ZANIOLO DÖNEBİLİR’

Buruk, Zaniolo ile ilgili ise şunları kaydetti:

"Zaniolo çok üst düzey bir oyuncu. Beş senedir takip ediyorum. Sakatlık öncesi inanılmaz bir yetenekti. Skora çok yakın oyuncu. Kalsaydı çok kullanabileceğimiz bir oyuncuydu. O da bizim futbolcumuz. Önümüzdeki sezon tekrardan bizimle birlikte olma şansı var."

GÜRCÜ OYUNCU 3 YILDIR TAKİP EDİLİYORMUŞ

Olası Mikautadze transferine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Buruk, "Georges Mikautadze beğendiğimiz bir isim. 3 yıldır takip ediyoruz. Çok önemli bir oyuncu ama şu anda ilk önceliğimiz değil. 'Ne olursa olsun alacağız' diye hiçbir oyuncuya yaklaşmıyoruz” ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL ÇOK BAŞARILIYDI

Fenerbahçe'nin son üç teknik direktörünün sorulması üzerine konuşan Buruk: "Jorge Jesus, Türkiye'de dışında her yerde kazandı. Suudi Arabistan'da hâlâ kazanmaya devam ediyor. İsmail Kartal, geçen sezon çok başarılıydı. 99 puan almak, önemli bir başarıydı. Galatasaray 102 puan aldığı için ikinci oldular. Jose Mourinho, Türkiye için önemli bir şans. Üçü de çok değerli teknik adamlar."

‘MOURINHO’NUN SÖYLEDİKLERİ AKLIMDA KALMADI’

"Mourinho'nun sizin ve Galatasaray hakkındaki sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu üzerine Okan Buruk:

"Çok şey söyledi, artık hatırlamıyorum (gülerek). Aklımda kalan bir şey yok. Kafamın içinde öyle mi dedi, böyle mi dedi, aklımda bile değil."

Kaynak: DHA