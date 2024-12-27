Albümü Üzdü, Sevgilisi Sevindirdi... Ünlü Şarkıcı Dua Lipa Evleniyor!

Son albümünün beklediği ilgiyi görmemesiyle üzülen şarkıcı Dua Lipa, bir yıldan uzun süredir beraber olduğu İngiliz aktör Callum Turner ile dünyaevine giriyor. Lipa, oyuncu sevgilisinden aldığı evlilik teklifine "evet" dedi.

Albümü Üzdü, Sevgilisi Sevindirdi... Ünlü Şarkıcı Dua Lipa Evleniyor!

Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, son yıllarda gündemden düşmeyen önemli pop yıldızlarından biri oldu. Bir önceki albümü Future Nostalgia ile müzik listelerinin zirvesine tırmanan ve Grammy kazanan şarkıcı, bu yılki albümü "Radical Optimisim" ile ise beklediği ilgiyi göremedi.

Bu yıl Grammy adaylıklarında sıfır çeken ve global bir hit elde edemeyen 29 yaşındaki şarkıcının özel hayatında ise mutlu bir gelişme yaşandı. Lipa'nın bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu İngiliz aktör Callum Turner evlilik yolunda ilk adımı attı.

Albümü Üzdü, Sevgilisi Sevindirdi... Ünlü Şarkıcı Dua Lipa Evleniyor! - Resim : 1

Turner'ın evlenme teklifi ettiği ünlü şarkıcının "evet" cevabını verdiği ve çiftin çok mutlu olduğu belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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